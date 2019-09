Útoky na Saudská ropná zařízení způsobily největší výpadek v historii, export by měl být prozatím zachován

<br>

Víkendové útoky na ropná pole v Saúdské Arábii

Saúdové registrují obří výpadky v produkci

Země hodlá držet export v nejbližší době beze změny s pomocí rozpouštění svých zásob

Ceny ropy si dnes procházejí obřím růstem v reakci na víkendové útoky na Saúdská ropná zařízení. K těm se přihlásili jemenští rebelové, kteří jsou v úzké spolupráci s Íránem. Prudký cenový růst na brentu a WTI se zdá být zcela opodstatněný, když útoky zasáhly produkci v objemu 5,7 mil. barelů za den. To je přibližně polovina celkové produkce Saúdské Arábie a 5 % celkové globální produkce. Jedná se zároveň o největší výpadek v historii. Saudi Aramco přes víkend uvedla, že bude mít více informací o rozsahu škod během 48 hodin, takže na tento důležitý report stále teprve čekáme a může přijít už během dnešní seance.

Saudská Arábie má v rezervách přibližně 188 milionů barelů, což znamená, že má dostatek zásob na zachování dosavadní výše exportu po dobu 37 dnů. Pomoci by mohly také Spojené státy, které jsou rovněž připraveny uvolnit tolik zásob, kolik bude zapotřebí. Americké zásoby přitom dosahují přibližně 640 mil. barelů a tedy přibližně 52 dnů americké produkce. Saúdové zároveň podle neoficiálních informací uvádějí, že by měli být schopni zprovoznit zhruba 50 % z celkového výpadu do jednoho týdne.

Víkendové útoky mají za následek zatím největší výpadek produkce v historii. Zdroj: Bloomberg.