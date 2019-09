Křest Ponorky na Černém Mostě

Ráno patří kutilům! Proto ráno, 4. září 2019, byla na sídlišti Černý Most v Praze slavnostně pokřtěna PONORKA. Jedná se o zajímavou dětskou prolézačku k setkávání, posezení a hraní. Realizátory projektu jsou místní obyvatelé s podporou iniciativ ScArt, Uličníci a Hornbachu. Slavnostního dokončení se zúčastnila také Zuzana Jelenová, místostarostka městské části Prahy 14.

Ponorka je skulptura s možností posezení, kde se mohou lidé potkávat a společně trávit čas. Základem jsou výdechy – kovové roury, které stále slouží jako větrání krytů civilní obrany a zde ztvárňují a připomínají periskopy ponorky. Mezi nimi je zdvihající se dřevěná „paluba“ evokující tvar ponořující se ponorky, po které se může chodit, sedět na ni, lézt po ní,… „Tyto roury koukají ze země opravdu jako u ponorky. Hned mě inspirovaly. Chci, aby se tam lidi zastavovali a rádi se vraceli,“ říká designér Ponorky Ing. Arch. Martin Beránek.

Za projektem stojí obyvatel Černého Mostu Petr Šourek. Jak chodil mezi panelovými domy, všiml si, že se tu vyskytují unikátní skupiny větracích trub. Spolu s přáteli a kolegy pak uspořádali v roce 2014 vycházku po sídlišti od jedné skupiny trub k druhé. „Vodili jsme lidi Černým Mostem a ptali se jich, co jim různá uskupení připomínají. Nápadů byla spousta a jedním z nich byla ponorka, které se kreativně ujal architekt Martin Beránek,“ vysvětluje zrození projektu Petr Šourek, jeden z hlavních iniciátorů.

„Tento kutilský projekt typu „udělej si sám“ nás zaujal již před mnoha lety. A jsme rádi, že se jej podařilo letos dovést do finálního konce. Uvědomujeme si, že za zajímavými nápady stojí vždy tvrdá dřina. Ale vložené úsilí, čas i energie se i v tomto případě vyplatili,“ říká David Kolář, marketingový ředitel společnosti Hornbach pro Českou republiku a Slovensko.

Neziskovka ScArt s podporou Nadace Via, nízkoprahového klubu Jahoda, pobočky Městské knihovny na Černém Mostě, Městské části Praha 14 a Hlavního města Prahy realizovala vycházky po trubkách Černého Mostu pod názvem „Králíčkova cesta do hlubin Čerňákovy duše“, čtení v bunkru pod nimi a sprejování nápisu Ponorka. Tak vznikly konkrétní realizovatelné plány na oživení veřejného prostoru, mezi nimi i ten na Ponorku. Iniciativa Uličník pomohla získat nezbytné finanční prostředky od firmy Hornbach a dotáhnout stavbu Ponorky do konce. „Projekt Ponorky na Černém Mostě je experimentem, který umožnila vstřícná radnice společně s Hornbachem. Je skvělé, když se místní společnost zapojí a pomůžou oživit veřejný prostor,“ říká Alice Rezková z iniciativy Uličník.

Slavnostního křtu Ponorky na Černém Mostě se zúčastnili:

Martin Beránek, architekt, iniciátor a realizátor Ponorky

Alice Rezková, Uličník – hlavní realizátoři stavby

Zuzana Jelenová, místostarostka Prahy 14

Petr Šourek, ScArt – hlavní iniciátor stavby

David Kolář, marketingový ředitel Hornbachu pro Českou republiku a Slovensko





ScArt spojuje dosud nespojené a dává prostor zajímavým nápadům na pomezí oborů. Posledním projektem je multimediální instalace Lithopie, v této chvíli vystavená na Trienále umění a designu v Miláně. Spolek má sídlo na Černém Mostě a na plánech proměny rour pracuje s místními lidmi už od roku 2014.

Za skupinou Ulicnik.cz se schovává tým schopných lidí s uličnickými nápady. Zaměřují se na různé projekty, které dělají ulice barevnější a veselejší. Zajímají je veřejné prostory v okolí, kterým se často nevěnuje moc pozornosti. A z nich pak vytváří něco nového, zajímavého, užitečného.

Mezi jejich aktuální projekty patří například BEZOBRUBNÍKY – firmy si mohou adoptovat bezbariérový přechod a pomoci ho opravit výměnou za poděkování přímo na obrubníku – www.bezobrubnik.cz