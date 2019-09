Velká změna pro klienty VZP, čeká je výměna průkazů

Průkazy pojištěnců VZP budou od poloviny září vypadat jinak. Pojišťovna se rozhodla změnit barvu zadní strany průkazu. Nově bude výrazně červená, aby údaje byly přehlednější. Do konce roku by jich VZP měla vydat 170 tisíc a poté 556 tisíc ročně. Největší obměna však nastane v roce 2024. Platnost totiž bude končit asi 4,5 milionů pojištěncům.

VZP se rozhodla změnit barevnost průkazů pojištěnce a zpřehlednit údaje. Zadní strana dostane modernější podobu a bude jednobarevná - červená. "Úprava, kdy jedna strana bude výrazně červená, navíc umožní každému na první pohled rozpoznat, že jde o klienta VZP, protože pojišťovna má právě tento odstín jako svoji charakteristickou korporátní barvu," informoval Vlastimil Sršeň, mluvčí VZP.

Klienti se ale nemusejí změny obávat. Původní průkazy zůstávají v platnosti do doby, než vyprší jejich lhůta. "Několik let tedy budou v oběhu dvě mírně odlišné verze. To, jestli se lidé u lékaře prokážou "starým" nebo "novým" průkazem, nemá nicméně žádný vliv na nárok na ošetření. Rozhodující je datum platnosti uvedené na lícové straně," vysvětlil mluvčí.

Nové průkazy budou mít platnost deset let. Pojištěnci je obdrží poštou, vždy před koncem platnosti předchozí kartičky. VZP by měla do konce roku vydat 170 tisíc nových průkazů. Ročně jich pak vydá 556 tisíc. "K masivní obměně průkazů dojde v roce 2024, kdy jejich platnost bude končit asi 4,5 milionům pojištěnců VZP," doplnil Sršeň.

Přední strana, kde jsou údaje o pojištěncích, se nezmění. "Vzhledem k tomu, že jde o takzvaný Evropský průkaz zdravotního pojištění platný ve všech státech Evropské unie, EHS a Švýcarsku, musí mít její vzhled standardizovanou podobu," dodal mluvčí.

Novou podobu dostane také zelená kartička. Tu dostávají občané zemí mimo EU, kteří na našem území pracují. Průkaz platí jen na rok a pouze v České republice. Změna nastane i u žlutých kartiček. Ty dostávají lidé, kteří jsou registrovaní u VZP jako u české výpomocné pojišťovny.