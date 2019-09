Superaktivní investování

Již nějakou dobu se ve světě investic hovoří o silném nástupu takzvaného pasivního investování. Jde například o nákup fondu, který má aktiva odpovídající struktuře akciového indexu a nesnaží se o nějaké aktivní vyhledávání podhodnocených titulů. Jeho hlavní výhoda je v nízkých nákladech a diverzifikaci, nesnaží se ale také nabízet návratnost převyšující návratnost trhu.

Pokud by dál pokračoval „pasivní“ trend, mělo by to nakonec znamenat žně pro aktivní investory, protože na trhu by se mělo objevovat stále více akcií s cenou úplně mimo fundamentální hodnotu. Což zase bude obratem zvyšovat atraktivitu aktivity a v ideálním případě tak dostředným procesem dospějeme k pasivně-aktivní rovnováze. Jenže ani to vlastně nemusí být ani zdaleka situace ideální, protože stále může významně chybět to, čemu můžeme říkat superaktivita.



Vezměme si dva příběhy, o kterých nyní píše CNBC. Příběh první: Ben Axler, který stojí v čele společnosti Spruce Point Capital, tvrdí, že akcie společnosti Church & Dwight jsou extrémně nadhodnocené. Spruce Point je aktivistickou firmou, která se zaměřuje na krátké pozice – půjčuje si akcie korporací, které považuje za předražené, ty následně prodává v očekávání, že jejich cena oslabí. Poté akcii koupí zpět, cenový rozdíl pak v ideálním případě pokryje náklady půjčky akcií a ještě hodně zbude.



