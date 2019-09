40 % mileniálů vnímá kryptoměny jako řešení krize

V tiskové zprávě, kterou nedávno sdílela komunita Cointelegraph, se ukazuje, že podle průzkumu, jehož se zúčastnilo na tisíc online investorů v USA, by lidé v případě recese rádi promítli své klasické investice do kryptoměn. Průzkumu se potom zúčastnili lidé mezi 20 a 65 lety a reprezentovali generace X, Y a Z.



Kryptoměny vedou mezi mladými Pokud jde o ty nejstarší, ti by nejčastěji investovali do nemovitostí, u těch dvacetiletých ale stále častěji vedou právě kryptoměny. Volatilita je až tolik nezajímá, hlavní roli tady hraje spíše otázka decentralizace a jakési nezávislosti. Především mladí investoři totiž požadují větší míru svobody, než současný finanční trh nabízí. Často jim také akcie, dluhopisy a další klasické investiční nástroje připadají jako zastaralé a tak nějak staromilské. Jak napovídají poslední zkušenosti ze světa, někteří lidé by si prostě rádi zodpovídali za své investice sami a nezáviseli natolik na státní situaci a politice. V tomto směru jim samozřejmě kryptoměny mají co nabídnout. V nedávné době dokonce i někteří významní představitelé investičních trhů poznamenali, že v dnešní době by už v žádném portfoliu nemělo chybět alespoň určité zastoupení digitálních aktiv. V tomto směru je samozřejmě stále nejpopulárnější volbou bitcoin (BTC).

Finanční krize a recese jsou termíny, které se v poslední době objevují opět stále častěji. A co je zajímavé – podle nejnovějších průzkumů by až čtyřicet procent příslušníků generace nového tisíciletí v případě recese investovalo právě do digitálních aktiv.