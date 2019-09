Investice do nemovitostí za účelem krátkodobého pronájmu

V oblasti finančního poradenství a investování jsou investice do nemovitostí a krátkodobé pronájmy dlouhodobě středem pozornosti. Pokud plánujete první, druhé, nebo kombinaci obojího, může se vám hodit pár následujících postřehů.

Evropský trh ubytování v soukromí v posledních 10 letech roste meziročně o 6 – 7 % a do roku 2020 dosáhne objemu 45 mld. EUR. Vlastnictví bytu v atraktivní lokalitě ke krátkodobým pronájmům je zpravidla dobrou investicí. Krátkodobý pronájem bytů není v současnosti cesta k rychlému zbohatnutí, ale představuje velmi slušný a stabilní příjem. Sekundárním přínosem je růst ceny samotné nemovitosti v čase.

Nejatraktivnější lokalitou je Praha

Praha, díky nízké regulaci, je mimořádně atraktivní lokalitou pro krátkodobé pronájmy. Vedle Prahy, dle portálu Booking.com, jsou nejatraktivnější lokality ke krátkodobým pronájmům Brno, Karlovy Vary, Český Krumlov, Špindlerův Mlýn, Ostrava, Plzeň, Mariánské Lázně, Olomouc a Liberec

Krátkodobé ubytování nehotelového typu využívá nejvíce hostů z Německa, Ruska, Polska, Slovenska a Velké Británie.

Nejdelší pobyty objednávají hosté Ruska, Itálie, Velké Británie.

Měsícem, kdy se na internetu realizuje nejvíce objednávek krátkodobého ubytování, je leden.

Nejatraktivnější lokalitou pro krátkodobé pronájmy je Praha. Nemusíte ale bydlet v Praze, abyste zde vlastnili byt ke krátkodobým pronájmům. Je zde mnoho agentur, které se dlouhodobě postarají o pronájem vašeho bytu. Zajistí komunikaci s klienty, úklid i check-in hostů. Příkladem je společnost Blahobyty. Obvyklá úhrada za kompletní správu bytu a ubytování je kolem 40 % z tržeb.

Regulace krátkodobých pronájmů

Velkým tématem je záměr větší regulace krátkodobých pronájmů. Mírnější cestou by bylo navýšení poplatků za rekreační pobyt až na 50 Kč za osobu a noc (v Praze). Mnohem dramatičtější dopad by mělo omezení počtu pronajímaných dnů v roce na 30 až 120 dnů, jako je tomu v některých evropských metropolích.

Pokud by se někdy v budoucnu realizovalo skutečné omezení krátkodobých pronájmů, museli by někteří vlastníci konvertovat pronajímané byty do dlouhodobých pronájmů. To by ale byl problém pro ty, kteří k pronájmu koupili v posledních letech velmi malé byty o výměře kolem 15 m2 v centru Prahy, byť v atraktivních lokalitách. Zkuste si doma vyměřit plochu 3 x 5 metrů a do ní přemístit vše potřebné životu. Velké množství takových bytů skutečně v posledních letech v centru Prahy vzniklo. V případě skutečného omezení krátkodobých pronájmů je obtížné si představit, co s nimi majitelé budou dělat.

Co rozhodně nepodcenit?

Pokud plánujete koupi bytu, který budete pronajímat, určitě preferujte osobní vlastnictví. U družstevních bytů někdy komplikuje pronájem potřeba souhlasu družstva.

Nepodceňujte zákonné povinnosti. Mnozí mají například v povědomí, že k pronájmu vlastní nemovitosti není třeba živnostenské oprávnění. Rozdíl je ale v definici pronájmu a ubytovacích služeb. Na pronájem, který slouží k uspokojení bytových potřeb nájemce a jeho cena je zpravidla počítána za měsíc, živnostenské oprávnění opravdu mít nemusíte. Na krátkodobé ubytování hostů je to však nutná podmínka, jedná se o živnost „ Ubytovací služby“ . Pokud byste krátkodobě ubytovávali hosty a neměli živnostenské oprávnění, podnikáte v podstatě načerno.

Přes všechny legislativní požadavky a omezení je vlastnictví residenční nemovitosti v atraktivní lokalitě, spojené s jejím pronájmem, zajímavou investiční příležitostí.