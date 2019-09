ECB odhaluje pochybnosti nad budoucími kroky (Ranní zpráva z finančního trhu)

ISM index ukáže dobrou kondici v sektoru služeb USA. Společně s ADP reportem o vývoji zaměstnanosti naladí na zítřejší zveřejnění „non-farm payrolls“. Stále více představitelů ECB vyjadřuje pochybnosti nad potřebou dalšího tisku peněz. S obnovou kvantitativního uvolňování počítáme již na zasedání ECB příští týden. Německé průmyslové objednávky indikují pokles průmyslu.

Americký sektor služeb vykáže pokračování expanze

V USA dnes bude zveřejněna řada dat. Zatímco index aktivity ISM ve výrobním sektoru zklamal nečekaným poklesem pod 50 bodů, jeho protějšek ze sektoru služeb si vede výrazně lépe a jak analytici SG, tak medián Bloomberg mu pro srpen věští drobné zlepšení. Společně s ADP údajem o vývoji zaměstnanosti pak dnešní údaje naladí na zítřejší zveřejnění ostře sledovaných dat z trhu práce USA.

S tím, jak se blíží zasedání ECB příští týden, se čím dál více do debaty na finančním trhu dostává právě politika ECB. Guvernér Mario Draghi již vzbudil očekávání trhu ohledně připravenosti použít více nástrojů včetně kvantitativního uvolňování. Nicméně potvrzuje se, že v ECB není jednota. Guvernér francouzské centrální banky Francois Villeroy včera vyjádřil pochybnosti o potřebě spuštění dalšího kvantitativního uvolňování. V podobném duchu tomu předcházely i hlasy z Německa, Holandska a Rakouska. My se v našem hlavním scénáři kloníme k tomu, že kromě snížení úrokových sazeb hlouběji do záporu ECB příští týden sáhne i ke kvantitativnímu uvolňování. I tak na finančním trhu zůstane otázka, zda to bude stačit?

Německé průmyslové objednávky v propadu

Tovární objednávky v Německu v červenci klesly oproti srpnu více, než se čekalo. To je špatná zpráva signalizující horší výsledky průmyslu. Ten bude zveřejněn zítra. Ovšem připomeňme, že v minulém měsíci objednávky rostly nad očekávání a průmysl naopak vykázal výrazný pokles o 1,5 % m/m.

V hlasování 327:299 včera poslanci Dolní sněmovny britského parlamentu schválili návrh zákona, jehož cílem je zabránit odchodu země z EU bez dohody k 31 říjnu. Návrh nyní míří do Sněmovny lordů. Soud ve skotském Edinburghu včera rozhodl, že několikatýdenní přerušení zasedání britského parlamentu před datem brexitu je v souladu se zákonem. Shodou okolností včera v britském parlamentu také prezentoval prognózu Bank of England její guvernér. V odpovědích na otázky uvedl, že odhadovaný negativní dopad na HDP brexitu bez dohody se snížil na 5,5 % z původního odhadu 8,0 %, a to díky probíhajícím přípravám. Britská libra reguje mírným posilováním proti euru.

Čína a USA se dohodli, že jednání o obchodu budou pokračovat a čínský vice-premiér Liu He navštíví Washington začátkem října.

Finální údaje indexů nakupních manažerů z Německého sektoru služeb za srpen byly revidovány mírně nahoru. Připomeňme, že dříve zveřejněný index PMI ve výrobním sektoru Německa byl revidován mírně dolů na pouhých 43,5 bodu. Strašák technické recese tak nad Německem visí dál.

Dynamika reálných mezd pomalu ale jistě zpomaluje

Maloobchodní tržby v ČR by měly za červenec vykázat slušný nárůst z několika důvodů. Stále je zde silný trh práce a ochota spotřebitelů utrácet. Letošní červenec měl navíc meziroční kalendářní výhodu dvou pracovních dnů navíc, přičemž rozložení svátků nelákalo k čerpání dovolené tak silně jako loni. Nárůst registrací aut navíc ukazuje i větší prodeje právě v automobilovém segmentu.