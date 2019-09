Před librou stojí klíčové hlasování

Pár GBPUSD se dnes propadl na mnohaletá minima. Ráno se dokonce dostal až na 1,1958 GBPUSD a i když posléze korigoval, tak obchodníci zůstávají v pohotovosti kvůli očekávaným večerním událostem. Britský parlament se dnes vrací do práce a pokusí se přinutit premiéra k oddálení Brexitu do té doby, dokud nebude uzavřena smlouva s EU. Pokud hlasování proběhne dnes, tak se očekává mezi dvaadvacátou a třiadvacátou hodinou. Pokud budou zákonodárci úspěšní, tak premiér Johnson by mohl oznámit konání nových parlamentních voleb. K tomu nicméně potřebuje 2/3 majoritu v parlamentu. Investoři nebudou pravděpodobně z nových voleb nadšeni, protože tento scénář by pravděpodobně zvýšil šanci na odchod Velké Británie z EU bez dohody.