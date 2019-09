Našel Bitcoin své dno?

BTCUSD:

Ahojte tradeři! Krásný začátek nového měsíce, který jsme začali impulzním a silným odrazem z aktuálního dna = 9359,-USD. Na tento pohyb jsme čekali téměř dva týdny a nyní se market začíná opět konečně rozhýbávat po srpnové dovolené. Celá aktuální struktura stále směřuje do stejné rezistenční zóny = 11100-11700,-USD, kde budeme vystupovat ze všech otevřených long pozic. Jde totiž o to, že stále sledujeme stejný scénář a to je velký TRIANGL ve vlně "(4)". Znamená to tedy, že jakýkoliv růst či propad, je velmi limitovaný do důležitých Fibonacciho zón (0.618 - 0.786). Na dokončení celé této sideways formace si budeme muset ještě pár dní počkat, ale zatím vše nasvědčuje tomu, že jsme s naší predikcí na správné straně a po dokončení této dlouhé sideways formace nás čeká pokračování uptrendu. Bitcoin je tedy stále bullish, dokud se nachází nad hranicí invalidation level = 9000,-USD a náš pohled na celý trh zůstává neměnný.

BTC CME FUTURES:

BTC FUTURES mají nový nevyplněný GAP v zóně 10000-10400,-USD, takže jakmile se dokončí vlna "((a))", zde budeme sledovat target pro vlnu "((b))". Tyto GAPY fungují jako magnety, které si cenu v drtivé většině příkladů přitáhnou k sobě před pokračováním trendu. Včerejší odraz byl silný, impulzní a přesně takový, jaký měl ideálně být. Stále se ale nacházíme v trianglu, takže musíme počítat s "((abc)"" strukturou vlny "D", která má zde target 11000-11400,-USD. Zatím vše stále potvrzuje naši predikci. Na intradenním grafu utahujeme inv level na 9400,-USD.

GBTC vs BTC VOL INDEX:

Aktuálně nejzajímavější korelace mezi všemi grafy je mezi GBTC a BTC VOL INDEXEM, kde je krásně vidět, že oba grafy dokončují falling wedge formaci a oba jsou na svých ideálních supportech pro dokončení celého downtrendu. Volatilita dokončuje strukturu celého nejvyššího stupně "(12345)", takže jestli je náš předpoklad správný, čeká nás velmi signifikantní zvýšení volatility v dalších dnech. Vzhledem ke stavu GBTC, BTCUSD a velkých altcoinů stále sledujeme toto, jako známku bullish struktury před pokračováním trendu

BITCOIN vs VELKÉ ALTCOINY (např. ETHEREUM):

Toto je aktuálně celý kontext, který sledujeme mezi velkými alty a Bitcoinem. U BTC uvažujeme dokončení teprve vlny "3", zatímco u velkých altů dokončenou celou strukturu 5ti vln. Důvodem je hlavně dominance BTC a hluboká korekce u altů, která se dostala do zóny 0.618-0.786 Fibo Retracementu celého cyklu. Otevírat shorty, nebo spekulovat na nějaký silný downtrend je opravdu mimo základy TA, kdy se tyto zóny využívají ke vstupu do longu a uzavírání short pozic.

Pokud se Vám naše technické analýzy líbí, můžete naši práci denně sledovat na našem Blogu, Telegramu nebo Facebokových stránkách.

UPOZORNĚNÍ: Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené v tomto článku, se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.