Dosáhne Bitcoin nová maxima díky spuštění Bakkt? Světová média jsou bullish!

Spuštění Bakkt, platformy pro obchodování Bitcoin futures, je velmi očekávanou událostí. V minulosti bylo již mnohokrát odloženo a původně měl být ostrý start této platformy již v roce 2018. Spuštění Bakkt proběhne 23. září, v tomto týdnu bude pro investory otevřena možnost provést vklady. Dosáhne Bitcoin nová maxima díky institucionálním investrům pro které je platforma Bakkt stavěna? Tuto otázku si položilo již mnoho analytiků, názory se rozchází, ale jedno je jisté. Bakkt usnadní přístup na kryptoměnový trh institucionálním investorům a zvýší likviditu obchodování s Bitcoinem.





Bitcoin futures se začaly obchodovat již v prosinci 2017. Původně je nabízely dvě burzy – CME a CBOE. Prvotní obchodovaný objem (volume) nebylo nijak vysoké, kolem tisíce kontraktů denně. Nízký objem značil, že zájem o Bitcoin u institucionálních investorů není nijak veliký, jak mnozí očekávali. Postupem času vypadla ze hry CBOE, která přestala nabízet Bitcoin futures letos na jaře. Na trhu momentálně působí jen CME a v září se k ní připojí právě Bakkt.

Bitcoin futures nejsou ničím novým, přesto…

Aktivita obchodování Bitcoin futures na CME dosahuje maxim a průměrný denní zobchodovaný objem byl v posledních dvou měsících před prázdninami mezi 13 a 14 000 kontrakty. To je ve srovnání s prvními měsíci roku 2018 zhruba desetkrát více. Poslední dva prázdninové měsíce objem poklesl o zhruba 50%. Tento pokles objemu se ale týká všech aktiv, prázdniny jsou tradičně období s nízkou obchodní aktivitou.





Zásadní rozdíl mezi Bitcoin futures na CME a Bakkt, je ve způsobu vypořádávání obchodů. Zatímco v případě CME jsou obchody vypořádávány v dolarech, u Bakkt to bude přímo v bitcoinech . Možná se to nezdá na první pohled důležité, ale je to zásadní rozdíl. Bakkt totiž musí nakoupit bitcoiny na trhu, aby mohl obchody vypořádávat. S rostoucí aktivitou na platformě Bakkt, bude také růst požadavek na to mít k dispozici dostatek bitcoinů . Denní rekordy zobchodovaného objemu na CME dosahovaly v červnu přes 1 miliardu dolarů a to už je zajímavá částka.





