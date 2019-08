Je Bitcoin na hraně propasti?

BTCUSD vs BTC CME FUTURES:

BTC stále na hraně mezi trianglovou formací a „(ABC)“ FLAT korekcí k cca 7600,-USD. I zde sledujeme to samé co u altcoinů, ale potřebujeme vidět odraz, který potvrdí naši predikci. Na grafu CME FUTURES máme stále nevyplněný GAP kolem 11700,-USD, který by si mohl cenu přitáhnou.

Tyto poslední dva dny se zavírají týdenní svíce, měsíční svíce a všechny dumpy byly z trianglových formací, které značí poslední pohyb v daném trendu. Uvidíme tedy, jak se s tím BTC popere, ale zatím stále musíme držet stejný přístup a stejnou predikci, protože dle EW nemáme aktuálně jinou možnost. Vše směřuje neustále stejným směrem – up. Jen musíme počkat, až nám market dá signál k dalšímu vstupu.

UPOZORNĚNÍ: Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené v tomto článku, se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.