Eurozóna ukazuje pomalejší pokles nezaměstnaných

Stabilní červencová nezaměstnanost ukazuje, že na dnešních úrovních už bude složité od trhu práce čekat tak rychlý pozitivní trend jako v uplynulých letech. Míra nezaměstnanosti na 7,5 % je nejnižší od roku 2008 a řada podniků může s nabíráním nových zaměstnanců kvůli brexitu a obchodním válkám váhat. Pozitivní trend se ale zcela nezastavil - i když míra nezaměstnanosti zůstává stabilní, počet nezaměstnaných pomalu klesá (-18 tis. meziměsíčně). A to platí zejména pro největší evropskou ekonomiku Německo. Ta sice podle našich odhadů vstupuje do technické recese vyvolané propady průmyslu . Jak je ale vidět, na trhu práce to zatím znát není - od června poklesl počet nezaměstnaných v Německu (po sezónním očištění) o více než 15 tisíc lidí (o 1,2 %).