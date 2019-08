Co znamená přerušení zasedání britského parlamentu GBP?

Shrnutí:

Přerušení zasedání parlamentu kvůli ochraně plánu Brexitu vyvolalo rozhořčení

Boris Johnson oznámil, že přerušení bude trvat do 14. října

GBP v reakci klesla, nicméně brzy byla schopna část ztrát korigovat

Středa byla turbulentním dnem pro britskou politiku. Premiér Boris Johnson vyvolal rozhořčení napříč britským politickým spektrem kvůli plánu na přerušení zasedání parlamentu na pět týdnů. To není samo o sobě žádnou výjimkou, nicméně naplánování tohoto přerušení v čase jen několik týdnu před Brexitem je přinejmenším podezřelé a vyvolává mnoho otázek. Navíc navržené přerušení zasedání je nejdelší za posledních 400 let. Tento krok nového premiéra má znaky politické hry a mohl by vést až k pádu vlády.

Libra propadla o přibližně 130 pips (<1 %) v okamžité reakci na novinky, nicméně od té doby mírně korigovala. zdroj: xStation5

Přes poprask, který rozhodnutí způsobilo, se poslední kroky odehrávají v rámci ústavy Velké Británie a byly akceptovány královnou. Rozhodnutí zkracuje časový horizont, který mají oponenti premiéra k vyjádření nesouhlasu a akci proti vládním krokům.

Jaký je časový rámec dalších důležitých kroků?

9. září: přerušení zasedání parlamentu

14. říjen: obnovení zasedání parlamentu

17. říjen: Summit čelních představitelů EU

31. říjen: Brexit

Možnosti k odvrácení Brexitu bez dohody

Dlouhodobě existují dvě možnosti k odvrácení Brexitu bez dohody - hlasování o nedůvěře vlády nebo schválení zákona, který tuto možnost vyloučí. Obě variantu jsou stále na stole, ovšem po středečním zvratu je dostupný čas největší limitou těchto možností. Přestože má vláda většinu pouhého jednoho hlasu, tak Labor Party se dosud obávala vyvolat hlasování o nedůvěře. Pokud by se jej totiž nepodařilo prosadit, tak by se pozice premiéra ještě více posílila. Část konzervativců by navíc musela volit proti vlastní straně.

Zprávy z počátku týdne hovořily o tom, že Labouristé směřovali ke schválení zákona, které měl odvrátit Brexit bez dohody - podobný zákonu Cooper-letwin, který byl schválen na počátku dubna a znemožňoval premiérce Mayové výstup z EU bez dohody. Dalším problémem je, že i kdyby se podařilo vyslovit vládě nedůvěru, nebo pokud by byl schválen zákon o odvrácení Brexitu bez dohody, tak by to neznamenalo, že by byl Brexit bez dohody skutečně odvrácen. Problémy by se musely vyřešit do konce října. Pokud by se to nepovedlo, tak by nastal Brexit bez dohody bez ohledu na aktuální dění na britské politické scéně. Vzdálenou možností zůstává také odložení termínu Brexitu, nicméně tento krok by musel být schválen všemi zbývajícími členy EU.

Co to vše znamená pro GBP?

V případě Brexitu se vyskytuje mnoho faktorů, které na britskou měnu v jednu chvíli působí. Je důležité zmínit, že Brexit bez dohody zůstává nadále reálnou možností a v tomto ohledu se situace v následujících týdnech pravděpodobně nezmění. Poslední vývoj událostí nebyl natolik zásadní, že by výrazně změnil pohled obchodníků na věc. Pravděpodobnost Brexitu bez dohody se zásadně nezměnila, i když vnitropolitický dopad posledních kroků premiéra zásadní byl. Relativně nevýrazný propad může také mnoho vypovídat o tom, že obchodníci jsou připraveni na negativní vývoj událostí a mnoho už je započítáno v současném kurzu.

Včerejší medvědí pohlcení je zřetelné na grafu D1, nicméně je třeba také vnímat výrazný knot na nižší úrovně. Denní časové rozpětí 1,2155 - 1,2290 se pohybuje v hodnotách, které jsou z krátkodobého pohledu důležité. Minima v okolí 1,2015 se nacházejí velmi blízko nejnižším úrovním od roku 1985 a obchodníci je vnímají jako klíčový support. Zdroj: xStation5