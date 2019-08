Pojišťovny jsou proti zdanění technických rezerv (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Pojišťovny jsou proti chystanému zdanění technických rezerv.

Evropské akciové trhy by měly otevřít s mírnou ztrátou.

Makrodata ukáží na snižující se ekonomickou důvěru v Evropě. Inflace v Německu zapadne do nízkoinflačního prostředí na starém kontinentu. V USA bude mírně dolů revidován výsledek HDP za druhé čtvrtletí.

Analytici Société Générale snížili doporučení na Prodat pro akcie britské společnosti Meggitt, která se zabývá výrobou pro letecký průmysl.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy uzavřely včerejší obchodování se ziskem. Průmyslový Dow Jones posílil o 1 %, S&P 500 vzrostl o 0,7 % a technologický Nasdaq přidal 0,4 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejlépe dařilo energetickým společnostem (+1,4 %).

Trhům se dařilo navzdory ne příliš povzbudivým zprávám ohledně obchodní války. Poradce Bílého domu pro obchodní záležitosti Peter Navarro včera prohlásil, že je nereálné, aby v blízké době došlo k vyřešení obchodního konfliktu s Čínou. Na dotaz novinářů ohledně pokračování obchodních jednání na začátku září nedokázal odpovědět vzhledem k vyostření vztahů mezi oběma zeměmi v minulém týdnu. Dále se vyjádřil v duchu slov amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by Fed měl podniknout vícero snižování úrokových sazeb.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu se v závěru dnešní seance obchodují vcelku různorodě. Nejúspěšnější jsou trhy v Thajsku (+0,7 %), naopak nejhůře se aktuálně obchodují v Indii (-0,8 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225, který ztrácí 0,2 %, se nejméně vede průmyslovým podnikům (-0,5 %).

Vienna Insurance Group

Šéfové pojišťoven a pojišťovací odborníci nevidí nic přínosného na jednorázovém zdanění technických rezerv pojišťoven, které navrhla vláda. Návrh již prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Daňově uznatelné technické rezervy by podle vládního návrhu měly být tvořeny podle zákona o pojišťovnictví na základě evropské směrnice Solvency 2. Rozdíl mezi touto úrovní rezerv a dosavadními účetními rezervami má být zdaněn 19% sazbou. Jednalo by se o jednorázový náklad pro pojišťovny ve výši přibližně 10 mld. CZK. Asociace pojišťoven se obrátila na poslance s výzvou, aby ve vládním daňovém balíčku změny ve zdanění technických rezerv pojišťoven odmítli. Přijetí návrhu by podle ní mělo negativní dopady na klienty, stabilitu sektoru i jeho budoucí vývoj.