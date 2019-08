NZD a AUD pod tlakem kvůli horšímu makru a nervozitě na trzích

Shrnutí:

NZD a AUD ztrácejí, zatímco USD zpevňuje na většině hlavních FX párů

Z Austrálie přišla slabší data ze stavebního sektoru

Orr (RBNZ) volá po větší investiční aktivitě ze strany firem a vlády

Role fiskální politiky

Rychlý pohled na FX napoví, že se dnes NZD řadí mezi nejvíce ztrátové měny z koše hlavních světových měn, když jen vůči USD ztrácí okolo 0,5 %. Za posledních pár týdnů tak ztratil více než 6 %, což je ještě o dva procentní body více než australský dolar. Dnes je NZD pod tlakem jak kvůli celkově negativnímu sentimentu, tak díky projevu šéfa RBNZ Orra, který uvedl, že menší země musejí dávat dvojnásobný pozor na to, jak se vyvíjí jejich vlastní kurzová situace. Zároveň uvedl, že má monetární politika své limity, a to obzvláště v prostředí takto nízkých úrokových sazeb a že ekonomika potřebuje pomoc také od fiskální politiky, která by měla přispět navýšením investic v době, kdy investice soukromého sektoru váznou. Co se výhledu pro sazby na Novém Zélandu týká, aktuálně trh přisuzuje 70% pravděpodobnost tomu, že klesnou alespoň jednou do konce letošního roku. NZDUSD pokračuje v oslabování k prvnímu výraznějšímu targetu v okolí 0,6230. Zdroj: xStation5

Slabší data ze sektoru stavebnictví

Zatímco NZD je dnes nejhorší z koše G10 měn, AUD jej v oslabování následuje. V jeho případě je oslabení důsledkem slabšího makra, které dnes přišlo z australského sektoru stavebnictví, kde v červnu mezičtvrtletně klesla produkce o 3,8 %. Na propadu se přitom podílel jak soukromý tak veřejný sektor. Detaily ukázaly, že výstavba rezidenčních budov klesla o 9,6 % a nerezidenčních o 3,3 %. Inženýrské práce se pak propadly dokonce o 15,9 %. Tento report tak rozhodně zhoršil výhled pro výsledky HDP, které budou zveřejněny příští týden a potvrdil, že jsou obavy z dalšího zpomalování australské ekonomiky oprávněné. Trh nyní přisuzuje 90% pravděpodobnost tomu, že bude RBA nucena snížit sazby do konce letošního roku.

Výstavba v Austrálii dál výrazně zpomaluje a zhoršuje výhled pro výsledky HDP. Zdroj: xStation5