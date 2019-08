USA a Čína si protiřečí v obchodní válce (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Český telekomunikační úřad zamítl připomínky Sazky a ministerstva průmyslu k chystané aukci sítí 5G.

Evropské akciové trhy by měly otevřít okolo včerejších zavíracích cen.

Z pohledu makroekonomických zpráv je dnešní den velmi slabý. Pozornost investorů tak bude směřovat na aktuální dění na poli obchodní války.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy uzavřely včerejší obchodování se ztrátami. Průmyslový Dow Jones přišel o 0,5 % své hodnoty a S&P 500 společně s technologickým Nasdaqem shodně klesly o 0,3 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejméně dařilo finančním institucím (-0,7 %).

Ke včerejší negativní náladě na trzích přispěly především dva důvody. Tím prvním je v posledních týdnech opakující se inverzní výnosová křivka mezi výnosy z amerického dvouletého a desetiletého dluhopisu. Druhý faktor, který podpořil nejistotu na trzích, je vývoj na poli obchodní války, kdy americký prezident Donald Trump oznámil, že Čína již ve dvou telefonních hovorech požadovala pokračování v obchodních jednáních a ukončení obchodní války. Nicméně čínská administrativa tyto informace popřela a současně se čínská vláda snaží podpořit domácí poptávku, aby tamní ekonomika nebyla tolik závislá na exportech do USA.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu se v závěru dnešní seance obchodují převážně v zisku. Nejúspěšnější jsou trhy v Jižní Koreji, kde tamní index Kosdaq přidává 2,4 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který posiluje o 0,2 %, se nejlépe vede realitním developerům (+1,5 %).

O2 Czech Republic

Chystaná aukce frekvencí nutných k výstavbě mobilní sítě páté generace se mohla výrazně zkomplikovat, nebýt zásahu Českého telekomunikačního úřadu. Ministerstvo průmyslu a Sazka, jež se chce stát vyzyvatelem současných lídrů trhu, navrhly dražbu uspořádat tak, aby v ní byl zvýhodněn nový operátor. Firmy stejně jako státní instituce od začátku prázdnin posílaly své připomínky, které mohl telekomunikační úřad do konečné podoby aukce zapracovat. Sazka a ministerstvo přišly s obdobnými nápady: na polovinu snížit navrženou vyvolávací cenu dražených kmitočtů a k tomu ještě novému operátorovi ulehčit v plnění požadavků na výstavbu mobilní 5G sítě. ČTÚ však tyto návrhy zamítnul, protože by jinak hrozilo, že by se velká trojka mobilních operátorů obrátila na soud a kvůli různým podmínkám v aukci pro jednotlivé účastníky.