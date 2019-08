Česko má odpověď na audit o střetu zájmů Babiše. Rozporuje každou větu

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo odpověď na předběžnou zprávu auditorů Evropské komise, podle níž je český premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů. Podle ministryně Kláry Dostálové rozporuje česká odpověď každou větu v závěrech Komise.

Ministerstvo mělo původně na odpověď čas do začátku srpna, požádalo ale o prodloužení termínu do 2. září. Podle Dostálové, která o auditu mluvila pro Deník N, odešle resort odpověď ve středu na stálé zastoupení v Bruselu, které se postará o to, aby byla včas doručena.

Co přesně v dopisu Evropské komisi (EK) je, nechtěla ministryně sdělit, něco ale naznačila. "Až přijde finální zpráva, bude to trošičku jiná otázka. Nyní ale rozporujeme každou větu na každé stránce. Cítíme se velmi dotčeni, protože spousta věcí není pravda," uvedla Dostálová pro Deník N.

Podle ministryně úředníci v odpovědi Česka na předběžnou zprávu EK "hájili zájmy Česka" a argumentovali v jeho prospěch. "Musíme udržet úřednictvo, aby odpovědělo podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a jakýkoliv mediální tlak ničemu nepřispívá," sdělila Dostálová.

Předběžná zpráva auditorů dorazila do Česka na konci května, na začátku června pak Komise doručila její překlad do češtiny. Od té doby začala běžet úředníkům lhůta, během které měli připravit odpověď. V současnosti reakci sepisuje také ministerstvo zemědělství, kterého se týká druhý audit.

Auditoři v první předběžné zprávě, kterou zveřejnila některá média, konstatovali, že premiér Babiš je ve střetu zájmů, protože stále ovládá koncern Agrofert, který vložil do svěřenského fondu. Česko má kvůli tomu vracet stamilionové dotace. Konečné závěry Komise se ale mohou ještě změnit.