Čeká nás kritický víkend na silnicích. Jak se bezpečně vrátit z dovolené?

Poslední týden prázdnin bývá na silnicích podle statistik jedním z nejkritičtějších období v roce. Lidé často během jízdy přeceňují své síly a nesoustředí se.

Přeplněné dálnice, vedro, únava a nervozita - na konci prázdnin bývá každoročně na silnicích peklo. Řidiči těsně před cílem mnohasetkilometrové cesty jen stěží udrží bdělost a ruce na volantu a často kvůli únavě bourají.

Zažil to i Martin z Jihlavska. Naštěstí příběh jeho rodiny dopadl dobře. "Jeli jsme z Chorvatska, domů zbývalo už jen 20 kilometrů. Klížily se mi oči, ale říkal jsem si, že to dojedu. No a pak jsem se vzbudil až ve škarpě," popsal Martin.

"Zpomalují se reakce, hůře reagují na podněty, které z toho provozu přicházejí. Měli by okamžitě zastavit," doporučil lékař jihlavské nemocnice Lukáš Velev.

Během zastávek by řidiči měli doplnit energii, hodně pít, nebo se na chvíli prospat. A hlavně nedojíždět, jak se říká, na krev. "Plánovat už tu cestu tak, abyste mohli udělat nějakou přestávku udělat, fyzickou aktivitu, projít se," vypočítal Velev.

Navíc nejde jen o únavu, podle odborníků mají řidiči právě poslední prázdninový týden problémy i se soustředěním. Mnozí totiž už mají hlavu plnou povinností, které je záhy čekají. "Blížící se začátek školního roku, který s sebou vždy vnáší i na silnice spoustu stresu," vysvětlila Veronika Vošická Buráňová z oddělení ministerstva dopravy BESIP.

"V souvislosti s koncem prázdnin apelujeme na všechny řidiče, aby jezdili ohleduplně, aby neriskovali, aby dodržovali povolenou rychlost," doplnila policejní mluvčí Dana Čírtková. Policisté proto na konec prázdnin připravují rozsáhlou celorepublikovou kontrolní akci.