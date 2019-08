Akcie: Dlouhodobá investice má smysl i v prostředí obchodních válek

Zavádění cel ze strany americké administrativy investoři do amerických akcií nesnášejí zrovna nejlépe. Je ale potřeba připomenout, že cla nejsou v USA žádnou novinkou, a podle toho by se investoři měli chovat.

Nikdo neví, zda nakonec USA uvalí cla na všechny zbývající dovozy z Číny, a možná právě tato nejistota je pro investory horší než samotná cla. Ta totiž nejsou v historii země žádnou novinkou. Podle Joona Yuna ze společnosti Palo Alto Investors jsou reakce trhu na kroky Donalda Trumpa a šíření strachu mezi investory ideálním prostředím pro to, aby lidé začali opět uvažovat o akciích jako o dlouhodobé investici.

Yun hodnotí cla z historické perspektivy. Současné zavádění cel umožňuje federální zákon International Emergency Economic Powers Act z roku 1977, který prezidentovi dává možnost regulovat obchod ve stavu nouze. Ten mimochodem ještě omezoval pravomoci prezidenta, které mu dával zákon z roku 1917. Bill Clinton vyhlásil 17 národních mimořádných událostí, George W. Bush 12, Barack Obama 13 a Trump již čtyři. Z 56 mimořádných událostí vyhlášených od roku 1976 je jich 31 dokonce stále v platnosti. Vtipné je, že současné mimořádné události umožňuje vyhlašovat National Emergencies Act z roku 1976, jehož cílem bylo zamezit vyhlašování nekonečných národních mimořádných událostí (a jenž všechny takové události vlastně zrušil).

Cla samozřejmě hrála velkou roli v období, kdy se USA staly nezávislou zemí. Již v roce 1789 zavedl prezident George Washington cla na prakticky veškerý dovoz, aby zajistil příjmy vládě, a jeho následovníci v tom pokračovali. Do roku 1820 byla průměrná výše cel kolem 40 %. Mezi lety 1871 a 1913 neklesla průměrná výše cel na dovážené zboží pod 38 %.

Na generace lidí narozených po druhé světové válce to může působit neuvěřitelně. Podle Yuna to však ukazuje, že cla pro USA nejsou novinkou. A stejně, jako se Amerika dokázala se cly vypořádat v minulosti, bude schopna se jim přizpůsobit i dnes. "Rozhodně to není důvod k zastavení investic do amerického průmyslu, jak se nám to snaží naznačit obchodníci s akciemi," míní Joon Yun a přirovnává dnešek ke 30. létům, kdy rovněž byly na vzestupu populismus, socialismus, nacionalismus, protekcionismus a jiné -ismy a všichni viděli svou budoucnost stejně.

I přes toto optimistické myšlení by investoři neměli spoléhat na to, že právě americké akcie budou stále tím pravým ořechovým do jejich portfolia. Sice v posledních letech patří mezi nejvýnosnější trhy (alespoň mezi těmi rozvinutými), ale to se může v budoucnu snadno změnit. Pro ekonomiky i trhy platí, že to, co je nahoře, jednou musí klesnout, a naopak (mean reversion).

Dlouhodobý přístup samozřejmě tyto výkyvy může vyhladit, ale nesmíme zapomínat jak na diverzifikaci mezi různými trhy, tak i na diverzifikaci mezi různými třídami aktiv. Je lepší se v některých případech vzdát části výnosů, než pozdě proklínat příliš rizikový obchod.