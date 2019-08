Obchodní válka zesiluje, ranní flash crash na TRY

Shrnutí:

Donald Trump se rozhodl odpovědět na čínská protiopatření

PBOC čínskou měnu zatím neoslabuje, EM měny výrazně ztrácí

Flash crash na turecké liře kvůli nucené likvidaci long pozic

Žádné řešení zatím není na dohled

Konec minulého týdne byl na trzích velmi divoký. Čína nejprve zavedla vlastní protiopatření vůči americkým clům, když rozhodla o zavedení nových cel na americký dovoz v objemu 75 mld. USD. Přestože objem dovozu není tak velký, čínská vláda cla nastavila tak, aby co nejvíce bolela Spojené státy a amerického prezidenta. Čína tak zatížila cly dovoz ropy, sójových bobů a amerických automobilů, a to ve výši 25 %. V reakci na tyto kroky pak americký prezident oznámil své vlastní navýšení cel. Zboží zatíženo 25% cly v první vlně v objemu 300 mld. dolarů bude nově zatíženo cly ve výši 35 %. O 5 % na 15 % pak bude navýšeno i zboží z druhé vlny cel v objemu 300 mld. dolarů. Nová cla přitom vstoupí v platnost od 1 října. Trump zároveň naznačil, že by americké společnosti měly zvážit ukončení aktivit v Číně a přesun výroby zpět do Spojených států. Reakce Číny byla překvapivě mírná, když její zástupci naznačili, že by obě strany měly opět zasednout k jednacímu stolu, kde se mají snažit o vyřešení celého konfliktu. Pozitivní zprávou je také skutečnost, že PBoC prozatím nepokračuje v oslabování CNY a ten si svou úroveň prozatím drží.

Reakce na trzích

Páteční seance přinesla další vlnu nervozity na většinu finančních trhů. Americké indexy ztrácely 2,5 % (S&P500) a pod tlakem zůstávají také během dnešního rána, kdy futures na S&P500 odepisují 0,70 %. Korekcí si v pátek prošel také americký dolar, zatímco si tradičně výrazně lépe vede JPY. Americké desetileté výnosy pak klesly na 1,45 % a to, společně se slabším dolarem a výprodejem na akciích, výrazně pomohlo hlavně drahým kovům v čele se zlatem.

Pondělní seance by pro obchodníky mohla být velmi důležitá, a to hlavně kvůli supportu, na kterém se pohybuje US100. Zdroj: xStation5

Flash crash na liře

Co se EM měn týče, za pozornost stojí hlavně flash crash na turecké liře, kterého jsme byli svědky dnes ráno. USDTRY prudce vzrostl a krátce se dostal až na 6,40, aby následně rychle klesl zpět na 5,80. Pozoruhodný 12 % výplach na TRY může být důsledkem nucené likvidace long TRY pozic v reakci na další eskalaci obchodní války.

Flash crash dostal USDTRY na nejvyšší úrovně od letošního května. Zdroj: xStation5