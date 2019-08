Politika opět určí, kam se trh vydá (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Trhy budou odrážet komentář šéfa Fedu v Jackson Hole, který přinesl další střípky do skládačky americké měnové politiky. Zároveň trhy vyhodnotí i jejich kritiku ze strany prezidenta. Výsledkem by tak mělo být udržení současných očekávání trhu. Větší pozornost bude poutat další eskalace obchodního sporu USA s Čínou. V Evropě bude pokračovat italská vládní krize. Prezident bude hledat cesty, jak se vyhnout předčasným volbám.

Předstihové ukazatele naznačují další zpomalení Německa

Trh očekává další snižování úrokových sazeb v USA, zatímco spotřeba domácností zůstává silná a jádrová inflace nezpomaluje. Snižování podporuje další eskalace obchodního sporu USA s Čínou, která prohlubuje rizika budoucího růstu. V Itálii pokračuje vládní krize, z které se bude snažit najít cestu prezident Mattarela, jehož cílem je vyhnout se předčasným volbám nebo je alespoň odsunout volby do doby, kdy bude schválen státní rozpočet na příští rok. Inflace v eurozóně podle nás zůstala v srpnu na 1,0 % y/y a jádrová o desetinu zpomalila. Předstihové ukazatele v Německu ukáží další mírný pokles.

Spotřeba domácností dále táhne tuzemskou ekonomiku

Týden začne konjunkturálním průzkumem ČSÚ včele se spotřebitelskou důvěrou. Ve středu nás pak čeká po měsíční pauze aukce státních dluhopisů. Týden zakončí druhý odhad tuzemského HDP za druhé čtvrtletí, který ukáže strukturu růstu. Hlavním tahounem podle nás zůstává spotřeba domácností, které pomáhá i solidní výsledek zahraničního obchodu. Na druhou stranu brzdí investiční aktivita. Maďarská centrální banka i nadále ponechá své úrokové sazby beze změny.

Zaostřeno na dnešek

Šance recese v Německu se zvyšují

IFO index za srpen ukáže další pokles očekávání, zatímco hodnocení současné situace vzrostlo. V době průzkumu však ještě nebylo známo páteční vyostření obchodního sporu mezi USA a Čínou, na druhou stranu byl již známy propad německé ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Nicméně v posledních měsících vidíme přenos zpomalení tamního průmyslu i do dalších sektorů ekonomiky. To podle nás i německé centrální banky výrazně zvyšuje šance, že ekonomika vstoupí ve třetím čtvrtletí do technické recese. To by mělo vyvolat fiskální impulz ze strany vlády, o kterém se začíná stále více hovořit v nejvyšších vládních patrech.

Další eskalace obchodních válek hýbe trhem

Pátek v závěru obchodování zaskočilo oznámení odvetných opatření ze strany Číny vůči USA, přičemž americký prezident reagoval vzápětí dalšími výhružkami. Akciové trhy zareagovaly propadem a dále poklesly i výnosy státních dluhopisů. Trhy tak čeká neklidný týden pod vlivem politiky a averze vůči riziku. To bude obtížné pro všechny měny rozvíjejících se ekonomik včetně koruny. V blízkém horizontu očekáváme další eskalaci na obou stranách konfliktu. Pokrok nepřinesou ani vzájemná setkání naplánovaná na září.

Spotřebitelská důvěra v posledních měsících roste

Týden začne tuzemským konjunkturálním průzkumem ČSÚ. Spotřebitelská důvěra od dubnového letošního minima vzrostla o 3,5 bodů. Naopak důvěra podnikatelů začala klesat až v tomto roce a v červenci byla nejnižší od konce roku 2014. Dohání tak předstihový PMI ze zpracovatelského průmyslu, který se již od prosince nachází v pásmu kontrakce ekonomiky.

Polská míra nezaměstnanosti by podle očekávání trhu měla opět o desetinu poklesnout na 5,2 % a prohloubit už tak rekordně nízké úrovně. Dlouhodobě utažený trh práce pohání i letní sezóna, pro kterou je typický pokles nezaměstnanosti.

Koruna po nejklidnějším týdnu v roce uzavřela o desetník výš

Koruna v závěru pátečního obchodování oslabila přibližně o desetník na současnou úroveň 25,89 za euro. Reagovala tak na uvalení dalších cel ze strany Číny na import z USA. Obdobně reagovaly i další regionální měny, čínský rénmímbi nebo euro vůči dolaru. S vidinou další eskalace to koruna nebude mít lehké ani tento týden.