Čtvrt milionu lidí si musí vyměnit řidičák, muž v Ostravě to zkusil i s padělkem

Zhruba čtvrt milionu lidí si ještě musí do konce roku vyměnit řidičské průkazy, protože jim letos končí platnost. Podle úřadů se to dá udělat i tři měsíce koncem platnosti zdarma a bez nutnosti mít s sebou fotografii. Není ovšem dobré, jít si vyměnit falešný řidičák, jak se to stalo v Ostravě.

Pro nový průkaz si na ostravský magistrát přišel 59letý muž. Do autoškoly ale nikdy nechodil. " Zaměstnankyně si ihned všimla nesouladu některých informací, muž byl zadržen. Řidičský průkaz zajištěn," uvedla k případu mluvčí policie Gabriela Pokorná.

Nesouhlasily nejen informace na řidičáku, policisté zjistili, že průkaz je falešný. Dotyčný žádné řidičské oprávnění totiž neměl.

Bez platných dokladů řídil léta i muž, kterého policisté zastavili v roce 2010. Nikdy je neměl a falešný řidičák si prý koupil za 20 000 korun. To samé tvrdil muž v Olomouci. Ten prý jezdil s falešným řidičákem 27 let.

"V roce 2018 jsme evidovali 45 falešných řidičských průkazů, v letošním roce do 1.srpna jich máme 37," sdělil mluvčí policejního prezidia David Schön.