Ranní komentář: Zápis Fedu žádný rychlý pokles sazeb nezaručil, dopoledne pozor na PMI z Evropy

Finanční trhy mají za sebou po úterní pauze opět pozitivní seanci. Dočkali jsme se globálního růstu akciových trhů v čele s Evropou. Německý DAX přidal 1,3 % na 11802 bodů. Nejrychleji ovšem rostl hlavní italský index (+1,77%), a to hlavně díky dobrým šancím na rychlé řešení politické krize. Wall Street tentokrát mírně zaostala. Index S&P 500 přidal 0,82 % na 2924 bodů. Naopak asijská seance už tolik optimismu nezaznamenala. Futures na evropské a americké indexy se krátce před osmou hodinou ranní pohybovaly v negativním teritoriu.

Poslední vývoj hlavních světových indexů. Zdroj: Bloomberg

Dobré výsledky maloobchodu

Americkým akciím pomohly dobré hospodářské výsledky maloobchodníků - Target Corp. a Lowe’s Cos, které potvrdily zdravou spotřebu Američanů. Indexy se však v reakci na zveřejnění zápisu z posledního zasedání Fedu sesunul do červených čísel na denní minima, ještě do konce seance však předvedl stabilní růst, který ho vytáhl zpět do obstojného zisku. V Evropě byl zajímavý prodej 30letých německých dluhopisů s nulovým kupónem. Přestože se tržní sazby z tohoto bondu drží v negativním teritoriu, tak se dluhopis setkal se slabou poptávkou a ukázal tak limity pádu výnosů.

Zápis ze zasedání Fedu byl možná o něco více jestřábí, než trh doufal. Ukázal příliš velké pochyby rychlého nástupu uvolněné měnové politiky a šance na rychlý a prudký pokles sazeb tak vzaly za své. Na druhou stranu ovšem mohly být vnímán pozitivně a vyváženě vzhledem k vývoji americké ekonomiky, která stále vykazuje znaky solidního růstu. Dle členů FOMC nezačalo červencovým snížením sazeb nové období poklesů, nicméně se dle nich jedná pouze úpravy uprostřed ekonomického cyklu - určité uzpůsobení aktuální situaci. Snížení sazeb tedy neznamená hrozbu recese, jedná se více o pojistku před vyhrocením globálních obchodních vztahů a nízké inflaci.

Trump

Svůj nemalý vliv opět předvedl také americký prezident Donald Trump, který se vyjádřil v tom smyslu, že obchodní smlouva mezi USA a Čínou bude pravděpodobně uzavřena. Trump také řekl, že americká ekonomika je silná a jediným problémem je Jay Powell a Fedu, čímž opět vystupňoval tlak na Fed ke snižování sazeb.

Fx

Situace na Forexu včera přála komoditním měnám - norské koruně, australskému a kanadskému dolaru a a díky snížené rizikové averzi se dařilo také měnám Emerging markets. Naopak libra nenavázala na svoji úterní pozici top růstové měny z G10 a včera naopak zůstala nejslabší. I přes pokles se však na páru GBPUSD udržela nad úrovní 1,21.

Vývoj měnového páru GBPUSD,H1. Zdroj: xStation5

Americký dolar měl po zveřejnění zápisu ze zasedání Fedu tendenci mírně posilovat. Oslabování páru EURUSD se však zastavilo na úrovni 1,1080. Zajímavá byla také situace na novozélandské měně, které se včera ani přes dobrý výkon ostatních komoditních měn příliš nedařilo.

Vývoj EURUSD,H1. Žlutě vyznačena je reakce na Fed. Zdroj: xStation5

Pár NZDUSD spadl do těsné blízkosti nejnižších hodnot od roku 2016 (0,6378) Pravidelné zásoby ropy a ropných produktů z USA včera příliš ceně této komodity nepomohly. Zásoby benzínu a destilovaných paliv oproti očekávání rostly, což si obchodníci vyložili jako signál možného poklesu poptávky. Cena Brentu se tak opět sesunula pod šedesátidolarovou úroveň.

Kalendář

Dnešní seance bude z pohledu fundamentů výrazná. Čekají nás důležité statistiky PMI z Evropy, přičemž největší pozornost se soustředí na německá data z výrobního sektoru (v 9:30). Nová čísla mohou potvrdit nebo vyvrátit názor Bundesbanky, že se německé hospodářství propadá do recese. Ve 13:30 si počkáme na zápis z posledního zasedání ECB. Ve srovnání se zápisy Fedu nemá tento dokument tak výrazný dopad na trhy. Může však napovědět více o tom, zda ECB nabídne na zářijovém zasedání monetární bazuku, nebo se bude držet při zdi. Nelze zapomenout ani na začátek setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole, první důležité projevy jsou však na programu až v pátek.