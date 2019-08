Italská vláda končí, kdy budou volby?

Premiér Giuseppe Conte dnes předá prezidentu Sergiu Mattarellovi svou rezignaci. Prezident posoudí, zda současná parlamentní konstelace umožní pokračování vlády nebo jestli se země vydá k předčasným volbám. Teoretická koalice mezi Hnutím 5 hvězd a Demokratickou stranou se nejeví příliš pravděpodobně, jelikož mezi oběma stranami přetrvávají silné neshody.



Předseda Ligy Matteo Salvini navrhuje, ať volby proběhnou až po dofinalizování státního rozpočtu na rok 2020. Tento fakt signalizuje, že šéf Ligy za každou cenu netrvá na co nejrychlejších předčasných volbách a projevuje jistou míru fiskální odpovědnosti. Výnosy italských vládních dluhopisů v reakci na tuto skutečnost spadly až k úrovni 1,3%, což představuje nejnižší hodnotu od října 2016. I akciové trhy částečně umazávají dnešní ztráty. Scénář, že by kvůli volbám nedošlo ke schválení rozpočtu na rok 2020 trhy děsil. Pokud by nastala varianta rozpočtového provizoria, automaticky by se zvedla sazba daně z přidané hodnoty, což by podkopalo již tak anemický růst italské ekonomiky.



Vládu Mattea Salviniho by investoři uvítali. Předseda Ligy navrhuje mnohá rozumná opatření, mezi které patří infrastrukturní investice či daňové škrty. Trhy znepokojovaly spíše některé plány Hnutí 5 hvězd, které se snažilo prosadit např. nepodmíněný základní příjem.



Komentáře některých politiků a rozhodnutí prezidenta mohou způsobit krátkodobě zvýšenou volatilitu, ve středně dlouhém období by však situace ve třetí největší ekonomice eurozóny měla zůstat stabilní.

Tomáš Pfeiler