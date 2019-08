Akcie vs. dluhopisy: Jak investovat ve světě záporných sazeb

Lidé, kteří chtějí investovat s cílem spoření na důchod, to v současnosti nemají úplně jednoduché. Akcie jsou na dlouhodobých vrcholech a čeká se, kdy "to praskne". Výnosy dluhopisů jsou naopak minimální, mnohdy dokonce záporné, takže jejich ceny také nemají zrovna nejlepší vyhlídky. Jak v takovém prostředí investovat?

Ve velké části vyspělého světa se nyní obchodují dluhopisy se zápornými výnosy. Většinou jde o krátkodobé splatnosti, ale v Dánsku, Německu nebo Švýcarsku se v mínusu pohybují i cenné papíry se splatností 30 let. Nikdo neví, co to bude pro finanční trhy znamenat, protože jde o situaci, s níž nemá nikdo zkušenosti.

Predikovat další vývoj je problematické, ale je poměrně pravděpodobné, že něčeho podobného se v blízké době dočkáme i v USA, kde již letos klesl výnos 10letých dluhopisů o celý procentní bod. K nule je ještě daleko, ale investoři by se tím neměli do budoucna nechat zaskočit.

Když chce člověk v takovém prostředí investovat a očekává kladný výnos, bude muset akceptovat volatilitu. Při pohledu na tabulku srovnávající výnosy 10letých státních dluhopisů a dividendové výnosy v jednotlivých zemích se akcie jeví jako nejvýhodnější dlouhodobá investice.

V případě, že se akcie někomu zdají příliš rizikové, může si najít alternativu (firemní nebo municipální dluhopisy a podobně), ale i v jejich případě je potřeba počítat s občasnými propady. Problémem je také inflace, která znehodnocuje výnosy. Takže dříve nebo později si investoři zkrátka budou muset zvyknout na jiné (nižší) výnosy, nebo se zkrátka smířit s nějakou volatilitou.

Mnoho investorů nedoceňuje význam dividend. Ty rostou podobným tempem jako ceny akcií, ale jejich volatilita je mnohem nižší.

Rozdíl mezi volatilitou indexu a dividend je ještě jasnější v číslech.

Je také zajímavé, jak klesají dividendy v obdobích propadů na trzích. Kromě Velké deprese ve 30. letech zaznamenaly dividendy pokles o více než desetinu pouze během poslední finanční krize.

Další výhodou dividend jako stálého příjmu je to, že překonávají inflaci. Od roku 1926 vzrostly spotřebitelské ceny v USA v průměru o 2,6 % za rok, zatímco dividendy rostly asi o 5 % ročně (pro investory například na pražské burze jsou také dividendy podstatnou složkou očekávaného výnosu). Dividendy jsou sice volatilnější než výnosy dluhopisů, ale stále méně než samotné ceny akcií.