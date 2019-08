Německá vláda by případně podpořila ekonomiku

Akciové indexy ve Spojených státech si v pátek připsaly přes 1% po zprávách ohledně možného fiskálního impulsu z Německa a s tím spojeným přesunem od dluhopisů k akciím. Německá vláda by při případné recesi byla připravena přijmout nový dluh a provádět určité fiskální pobídky. Index S&P 500 rostl o 1,4% a Dow Jones o 1,2%. Dařilo se technologickému sektoru (+1,9%), který se odrazil v růstu Nasdaq o 1,7%.

Rostly akcie společnosti Nvidia (+7,3%) poté co zveřejnila lepší výsledky oproti odhadům, když se firmě podařilo se rychle zotavit po snížené poptávce v souvislosti s kryptoměnovým boomem v loňském roce.

Po prudkém 11% pátečním poklesu kvůli nařčení z manipulací v účetnictví a údajnému vylepšování výsledku hospodaření rostla společnost General Electric (+9,7%) poté co akcie ve výši necelých 2 milionů USD nakoupil její CEO Larry Culp.

Své výsledky v pátek reportoval výrobce zemědělské techniky Deere & Co (+3,8%), který kvůli americko-čínským vztahům a špatnému počasí v USA snížil svůj odhad na celý rok 2019, kdy růst tržeb místo odhadovaných 5% očekává jen na hladině 4% a čistý zisk ve výši 3,2 miliard USD oproti 3,3 miliardám USD. Společnost také oznámila, že se nyní bude zabývat zejména snížením nákladů.

Dnes své výsledky zveřejní kosmetická firma Estee Lauder (+2,1%) nebo čínský webový vyhledávač Baidu (2,5%).



Marek Dongres, analytik České spořitelny