12.h - situace se poněkud uklidnila a trhy hned rostou, euro silněji oslabuje, ropa v plusech, BCPP se drží kvůli Erste a Monetě v minusu

Evropské akciové trhy dnes dopoledne rostou. Technické potíže pozdržely zhruba o 2 hodiny start londýnské burzy, což ale obecnou nákupní náladu nijak neovlivnilo.Nejlépe si vedou sektory bank a veřejných služeb. Hledat přesné důvody dnešního růstu je obtížné. Nic zásadního se ve většině klíčových otázek a témat neudálo. Americký prezident Trump pouze včera krátce poznamenal, že vyjednávači v rámci obchodní pře vedli produktivní rozhovory a to investorům zřejmě stačí...Možná by se za pozitivní signál dalo označit oznámení vládní ekonomické pomoci v Hong Kongu v rozsahu 2,4 mld. USD Euro dopoledne začalo oslabovat vůči dolaru a především vůči libře. Koruna na to reaguje výraznějším posílením vůči euru o celý desetník. Ropa dopoledne díky celkovému uklidnění situace roste. BCPP jde dopoledne proti obecnému trendu a lehce oslabuje kvůli tlaku na Erste a Monetu. Pegasu poklesly pod důležitou psychologickou hranici 700 Kč Avast ještě dále posunuje své historické maximum, které se tak posouvá na 105 Kč