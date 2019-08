Komentář: Hongkongská krize – ohrožení kryptoměn?

Hongkong se zmítá v krizi. Ostrůvek kapitalismu v Číně je jedním z klíčových uzlů světa kryptoměn. Naopak Čína kryptoměny příliš nepodporuje. Hlavním legálním problémem je omezení přístupu k internetu a svobodné sdílení informací. Nicméně asijský trh je pro kryptoměny příliš důležitý. Navíc se nesmí zapomínat na to, že přes 50 % světové produkce Bitcoinu pochází ze severu Číny, kde je extrémně levná elektřina díky množství gigantických přehrad. Hongkong kryptoměny podporuje a existuje zde i asociace. V Hongkongu sídlí například velké burzy jako Bitfinex a Kucoin.

Proč jsou kryptoměny v ohrožení?

Hongkong se přes 9 týdnů zmítá v krizi. Statisíce lidí protestuje proti vládě, která podle protestantů snižuje autonomii kapitalistického ostrůvku. Ten má přitom podle smlouvy s Velkou Británií zůstat autonomní po 50 let až do roku 2047. Demonstrace se dostaly místy až za hranice kriminality. A aby nebylo napětí málo, Čína přesunula polovojenské jednotky do města s Hongkongem sousedícím. Den na to, 15. 8. 2019 čínský velvyslanec ve Velké Británii pohrozil demonstrantům použití sílí za účelem nastolení pořádku.

Ztratil Hongkong pro kryptoměny význam?

Nikoliv. A to i přesto, že se největší směnárna světa Binance přesunula na Maltu. Hongkong se stal centrem asijského dění zhruba před rokem, kdy Čína zakázala ICO a v tom samém zákoně velmi silně zregulovala celý trh. Čína kryptoměny technicky zakázala, nicméně jejich těžba zde probíhá stále. To pro Hongkong kryptoměny díky autonomii omezovat nemusí.

Zajímavostí je, jak se o tomto problému nesmí ani v Hongkongu mluvit. Například HKBIA (Hong Kong Blockchain Industry Association) nevydala na svém blogu žádné prohlášení. Přitom spousta společností hledá urychleně nové místo pro své asijské základny. Ty, které se specializují na Asii musí hledat v regionu. Jistotou zůstává Jižní Korea nebo Singapur. Jenže odtamtud je velmi obtížné byznys spravovat a regulace šlapou společnostím na paty. Proto se očekává, že odvážnější půjdou do Austrálie.

Binance byla první z nich. Nicméně zůstává specifická v tom, že díky celosvětovému dosahu si mohla dovolit přestěhovat se do úplně prvního státu, který vytvořil pro kryptoměny kompletní legální zázemí – právě na Maltu. Bohužel se nedá očekávat, že by příliš mnoho společností kroky následovalo. A to z výše uvedených důvodů vázání na Asii.

V neposlední řadě je potřeba zmínit, že Bitcoin se obchoduje premium o 300 amerických dolarů na celém území Hongkongu. Bitcoin je zkrátka pro politicky nestabilní státy ostrovem svobody.

