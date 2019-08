Připravme se na měnovou válku

Pravděpodobnost snížení sazeb Fedu podstatně stoupla s růstem rizika recese. Hrozí výprodej akcií s poklesem ceny až o 25 procent. Jaká bude reakce Fedu? Fed potřebuje co nejdříve snížit sazby o 50 bazických bodů. Dojde k tomu možná i mimo plánovaného zasedání banky. Snížení sazeb pak oslabí již tak slábnoucí dolar. Připravme se na možnou měnovou válku.

Jak budou reagovat trhy?

• Cena zlata poroste. Negativní výnosy podporují nákupy zlata, stejně tak nákupy s cílem zajistit si portfolio. Dojde pravděpodobně k průlomu hranice 1600 dolarů, později možná až 1700 dolarů za unci.

• Investoři se budou vyhýbat investování do akcií.

• Útěk do bezpečí podpoří kromě zlata i japonský jen a dluhopisy s krátkou splatností.

• Výnosy evropských a amerických high yield dluhopisů budou pravděpodobně růst.

V den, kdy největší evropský exportér - Německo, vykázalo pokles tvorby HDP, největší světový importér - USA, zaznamenal historicky nejnižší výnosy vládních dluhopisů s dlouhou splatností. To není náhoda.

Fed svou politikou zaostává za realitou, a to už od září. Přílišná orientace na inflaci a přesvědčení centrálních bankéřů, že zpomalení je pouze dočasné, nemůžeme nazvat jinak než ignorování čísel. Je to smutné, ale je zřejmé, že centrální banky zemí skupiny G7 ztratily schopnost ovlivňovat směřování ekonomiky.

Přesto se však o to budou pokoušet. Budou snižovat sazby. Zasáhnout do směrování trhu se jim podle mého názoru podaří jedině tehdy, kdyby ke snížení došlo mimo plánovaná zasedání. Jinými slovy za záchrannou brzdu je lepší zatáhnout raději dříve, nežli později.

V mezinárodní oblasti se kromě toho otevírají nové možnosti konfrontace. Pravděpodobnost, že obchodní válka se změní na válku měnovou, je dnes více než 50 %. Prvním projevem rostoucího napětí bude pravděpodobně agresivní rétorika politických lídrů.



O autorovi:

Steen Jakobsen byl v březnu 2011 jmenován do funkce hlavního ekonoma Saxo Bank, kam se vrátil po dvouleté přestávce. Během této doby pracoval jako investiční ředitel ve společnosti Limus Capital Partners. Před svým odchodem na počátku roku 2009 působil v Saxo Bank téměř devět let jako investiční ředitel. Má více než 20 let praxe v oblasti proprietary trading (obchodování na vlastní účet) a alternativního investování. Po absolvování Kodaňské univerzity v roce 1989, kde vystudoval ekonomii, začínal kariéru v kodaňské pobočce Citibank, a poté se stal ředitelem a vedoucím prodeje v Hafnia Merchant Bank. V roce 1992 se stal viceprezidentem londýnské pobočky Chase Manhattan Proprietary Trading Group. V letech 1995-97 pracoval jako obchodník na vlastní účet pro Swiss Bank Corp., v Londýně. V roce 1997 se stal světovým ředitelem obchodování, měnových kurzů a opcí ve firmě Christiania (nyní Nordea) v New Yorku. V roce 1999 se stal generálním ředitelem UBS Global Proprietary Trading Group.