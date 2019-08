Greenspan: Dluhopisy s negativním výnosem mohou postihnout i USA - nic by to neznamenalo, nebyl by to ani problém

„V současné chvíli se celosvětově obchodují s negativním výnosem dluhopisy v objemu 15,8 tisíce miliard dolarů . Na začátku letošního roku to přitom bylo „pouze“ 8,4 tisíce miliard dolarů . Například v Německu je pod nulou celá výnosová křivka, včetně třicetiletých státních dluhopisů ,“ říká Senior Equity Trader BHS Kamil Bednář.

Bývalý šéf Americké centrální banky ( Fed ) Alan Greenspan se včera vyjádřil k vývoji na dluhopisovém trhu. Dle jeho slov je možné, že se výnosy na amerických dluhopisech přehoupnou do negativního teritoria. Pokud by se tak stalo, nic by to prý neznamenalo.