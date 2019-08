Černé pondělí na českých silnicích. Umíralo se za volantem i pod koly aut

Tragicky skončila pondělní vážná nehoda v Kyjově na jižní Moravě. Při srážce tří aut v ulici Boršovská zemřela řidička, další dva muži skončili s těžkým zraněním. Jen o několik hodin později u obce Chlumec na Českobudějovicku zemřel chodec, kterého srazilo auto. Umíralo se také na dálnici D1. Krátce před pondělním polednem vyrazili jihomoravští záchranáři ke srážce tří osobáků v ulici Boršovská v Kyjově. "V každém cestoval pouze řidič. Na místě přistál vrtulník s posádkou zdravotnické záchranné služby a policie ulici uzavřela a dopravu odkláněla," popsal událost mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Oba řidiči byli těžce zraněni a skončili v nemocnici, řidičce už lékaři nedokázali pomoci. "Přes veškeré úsilí se ženu nepodařilo zachránit a svým zraněním na místě podlehla," dodal Mikoška. Silnice byla znovu průjezdná až před pátou hodinou odpoledne. Krátce před 16. hodinou se stala další tragická nehoda u obce Chlumec v jižních Čechách. Podle policisů měl 42letý řidič škodovky vyjet z neznámých důvodů z cesty, kde smetl chodce. Ten bohužel náraz nepřežil.

Auto pak následně ještě narazilo do stromu. "Ve vozidle cestovali kromě řidiče další dva lidé, kteří se při nehodě zranili a museli být převezeni na ošetření do nemocnice," uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová. Co přesně se stalo, vyšetřují policisté.

Ani dálnici D1 se v pondělí nehody nevyhnuly. Na 149. kilometru ve směru do Prahy se před 17. hodinou srazil náklaďák s dodávkou. Její řidič musel být letecky transportován do brněnské nemocnice. "Řidič dodávky vážným zraněním podlehl," oznámila po deváté hodině večer mluvčí policie Jana Kroutilová. Dálnice byla ve směru na Prahu po nehodě neprůjezdná.