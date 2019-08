Místo brýlí přispějí nově od 1. října pojišťovny na jiné pomůcky. Seznam.

Se začátkem srpna přestaly zdravotní pojišťovny hradit příspěvky na brýle. Od 1. října však začnou proplácet řadu nových pomůcek, které nebyly doposud hrazené a od 1. prosince pak některé pomůcky pro pacienty alespoň zlevní. V příštím roce by na nové úhrady mělo jít z kapsy pojišťoven až půl miliardy navíc. Potřební pacienti s vážným onemocněním či zdravotním postižením, kteří doposud za pomůcky platili i desítky tisíc korun měsíčně, si mohou oddechnout. Vybrané pomůcky pojišťovny buď z velké části zaplatí, nebo je pacienti dostanou zcela zdarma. Peníze na ně zbydou kvůli zrušení příspěvků na brýle a další pomůcky, na které pojišťovny přispívaly řádově jen stovky korun.

"Tyto peníze se nikam neztrácí, ale jdou na pomůcky pro pacienty, kteří je opravdu potřebují a kteří doposud dopláceli i desítky tisíc měsíčně. Pomůcek, u kterých bude úhrada vyšší, je mnohem více, než těch, kde dochází k jejímu snížení. Dokazují to také výrazně rostoucí výdaje zdravotních pojišťoven. V příštím roce zaplatí pojišťovny za zdravotnické pomůcky pro pacienty o půl miliardy korun navíc," uvedlo na svém webu ministerstvo zdravotnictví.



Nově hrazené pomůcky (od 1. října 2019):



1. Náplasťové inzulínové pumpy – 82 000 Kč/ první rok a další tři roky úhrada 75 000 Kč

2. Glukometr s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízením – nárok 1 000 Kč/ 6 let

3. Opravy prostředků ve vlastnictví pojištěnce (konkrétně vozíky) – dosud nebyly opravy ZP ve vlastnictví pojištěnce hrazeny, vozíky byly zapůjčovány pojišťovnami

4. Infuzní pumpy pro kontinuální intravenózní podávání léčiv (s veškerým příslušenstvím) – nově hrazena, 2 ks za 2 roky, hrazena ve výši 100 %

5. Úhrada binaurální sluchové korekce pro dospělé – sluchadla, 2 ks za 5 let, 6 087 Kč za kus.

6. Zásobníky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiv – 100 %



7. Infuzní jehly pro subkutánní aplikaci léčiv – 100 %

8. Infuzní linky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiva – 100 %

9. Jehla injekční pro přípravu infuzního roztoku – 100 %

10. Stříkačka injekční dvoudílná 5 ml, 10 ml a 50 ml v indikaci plicní hypertenze – 100 %

11. Intravaginální tampóny pro inkontinentní pacienty – 100 %

12. Dilatany anální – 100 %

13. Krycí lepení se savou vrstvou a nepropustným povrchem pro pacienty se stomií – 100 %

U jakých pomůcek se úhrady ze strany pojišťoven zvyšují? A u čeho se příspěvky naopak sníží nebo zcela zruší? To zjistíte na dalších stránkách!

Pomůcky, u kterých se navyšuje úhrada ze strany pojišťovny nebo se navyšuje nárok pacienta na počet kusů (od 1. prosince 2019):



1. Zvyšuje se úhrada mechanického vozíku z 21 tisíc korun na 45 tisíc korun.

2. Nově pak vozíčkáři mají možnost mít hrazený elektrický vozík na ven i mechanický na doma. Druhý vozík nebyl v předchozích letech hrazen vůbec, nově bude hrazen až do výše 20 tisíc korun.

3. Další výhoda bude pro neslyšící pacienty, a to zejména děti. Těm bude úhrada pro sluchadlo na kostní vedení navýšena až na dvojnásobek, tedy na 10 500 korun za jedno sluchadlo.

4. Sluchadla pro děti – navýšení částky za sluchadla – původně byla za sluchadla pro vzdušné vedení u dětí od 0 do 7 let úhrada maximálně 10 600 Kč za 2 ks, nyní by měla být úhrada 8 696 za 1 kus se stejným omezením na 2 ks na 5 let

5. Sluchadlo pro vzdušné vedení pro dospělé - nyní bylo hrazeno jen maximálně 5 100 Kč, nyní úhrada 7 000 Kč

6. Inhalátory – dříve hrazen kompresorový a ultrazvukový – 1 ks za 5 let, úhrada 100 % maximální hodnota 4 500 Kč. Nyní inhalátor nízko výkonný 1 ks za 5 let, úhrada 3 044 Kč za kus, pro pacienty s cystickou fibrózou inhalátory vysoce výkonné v hodnotě 6 000 Kč za kus do 2 let včetně a 21 217,40 Kč za kus od 3 let věku

7. Přístroje pro okamžitou monitoraci glukózy (přijímač, senzor) – nově zakotvena úhrada v zákoně

8. Přístroje pro kontinuální monitoraci glukózy (senzor, vysílač, přijímač) - nově zakotvena úhrada v zákoně

9. Nově v legislativě zakotvena úhrada řečových procesorů – nyní nárok pacienta na 1 ks/ 10 let, nově dle novely zákona 1 ks/ 7 let

10. Pasty, zásypy v kategorii ZP krycí – dosud byla 75 % úhrada