Zajímavost: Sté narozeniny budou v Německu obvyklé

Není žádnou novinkou, že roste očekávaný věk dožití. Německý Max-Planck-Institut pro demografický výzkum (MPIDR) nedávno na objednávku německého pojišťovnictví spočítal, že už více než každé třetí nově narozené děvče (37 %) bude asi žít do sta let. U chlapců se na sté narozeniny může těšit zatím jen každý desátý (11 %).

Podle těchto aktuálních kalkulací činí průměrný věk dožití nově narozených žen v Německu nyní 94,8 roku a u mužů 88,6 roku. Analýza expertů z institutu MPIDR se zakládá na prognózách Spojených národů, a současně uvádí výhradu, že bude pokračovat dosavadní pokrok ve zvyšování životních očekávání. Nicméně platí určitý stupeň nejistoty.

„Nevíme dnes zcela přesně, jak se bude vyvíjet v dalších letech chování populace v oblasti kouření a konzumace alkoholu,“ konstatuje například Dmitrij Jdanov, vědec z Planckova institutu. Otevřené je i to, do jaké míry budou profitovat nově narození lidé z dalšího zlepšování zdravotní péče.

Ovšem podle studie mohou i starší jedinci vycházet z toho, že v budoucnosti budou žít déle. Například 81 % dnešních padesátnic bude slavit své osmdesátiny. U stejně starých mužů to „zvládne“ 70 %.

Každá druhá žena, již je dnes 50 let, dosáhne věku minimálně devadesáti let a 12 % z nich se dokonce dožije stovky. Dnes padesátiletí muži mají pravděpodobnost dožití 90 let zhruba z jedné třetiny (36 %), a 3 % budou slavit i stovku.