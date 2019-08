Rozbřesk: Vstupujeme do německé recese?

Poslední čísla z Německa vyslala velice nepříjemný a jednoznačně negativní signál. Průmyslová produkce v červnu propadla o dalších 1,5 procenta meziměsíčně (meziročně o více než 5 %). Průmysl tak dokončil kvartál hrůzy, ve kterém kumulativně propadl nejvíce od roku 2012. Tedy od chvíle, kdy vrcholila finanční krize na periferiích eurozóny.



Na rozdíl od konce roku 2018, kdy německý průmysl padal kvůli přechodu na nové emisní normy automobilek, je nyní propad o poznání hlubší a co hůř, nestojí za ním pouze auta, ale prakticky všechna průmyslová odvětví. Stávající čísla tak ukazují na propad německé ekonomiky ve druhém kvartále o 0,2 %. A naše modely ukazují kvůli zhoršujícím se náladám, slabému globálnímu obchodu a slabým objednávkám na propad i v kvartále třetím. Německo tak pravděpodobně vstupuje po necelých šesti letech opět do recese. Proto znovu zhoršujeme výhled na německý růst v tomto roce z 0,5 na 0,3 % a příští rok počítáme pouze s velice mírným odražením ode dna (růst o 0,8 %).



Jinými slovy věříme, že startuje německá recese, která ovšem bude relativně mělká a ne příliš dlouhá. Proč ne rovnou Armageddon? Za prvé předpokládáme, že napětí spojené s obchodními válkami a brexitem bude eskalovat v druhé polovině tohoto roku. Ke konci roku by se tak mohl zastavit propad globálního obchodu, který s sebou dnes táhne dolů i německou “průmyslově-exportní mašinu”. Současně oproti roku 2013 (poslední recese) je míra nezaměstnanosti v Německu skoro poloviční a stále se drží poblíž historických minim. To posiluje odolnost německého spotřebitele, na kterého sice recese dopadne, ovšem asi o poznání méně než před šesti lety. A navíc se za posledních šest let výrazně vylepšilo hospodaření německé vlády (dluh klesl ze skoro 80 % HDP na 63 % HDP). Kdyby ještě přituhlo, dočkáme se pravděpodobně rozpočtové expanze.



I tak je třeba připravit se na to, že Německo bude v nejbližších kvartálech jednoduše slabé. Česká čísla (s výjimkou červnového průmyslu) v tomto světle zatím stále vypadají jako z “jiného světa”. A potvrdí to nakonec příští týden i HDP za druhý kvartál (náš nowcast ukazuje na růst o 0,5 %). S blížícím se koncem roku bude ale německou recesi čím dál složitější odclonit a i ČNB pak bude pod rostoucím tlakem minimálně uvažovat nad poklesem úrokových sazeb.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Nervózní nálada na globálních trzích a velice slabý německý průmysl koruně nedovolily proplout nazpátek pod 25,70 EUR/CZK. Česká měna tak v nejbližších seancích pravděpodobně zůstane pod lehkým tlakem.



Zahraniční forex

Zatímco na trzích dluhopisů se včera děly věci poté, co tři centrální banky nečekaně snížily úrokové sazby (Nový Zéland, Thajsko a Indie), tak kurzu eurodolaru jakoby se to ani netýkalo (stejně jako např. bídný výsledek německého průmyslu). Zajímavě v tomto kontextu působí rétorika Fedu, která zůstává smíšeně neutrální. Zatímco jedna z holubic uvnitř FOMC - Evans - včera připustil, že situace může dospět k tomu, že Fed bude muset přijít s další redukcí úrokových sazeb, tak naopak aktuálně ještě větší holubice Bullard řekl, že je nerealistické očekávat, že by Fed reagoval na každý posun ve vývoji obchodních jednání.



Dnešní kalendář očekávaných událostí je zcela nezajímavý, a tak může být možná o něco klidněji - tím spíše, že i čínský juan se vcelku drží. Poněkud klidnější prostředí by pak mohlo pomoci zejména měnám navázaným na komodity (CAD, NOK, USD, RUB), kterým včera ublížil výplach na ropě.



Ropa

Ropa Brent během včerejšího obchodování propadla o další čtyři procenta až na hranici 56 USD/barel, což je nejníže od začátku tohoto roku. K obavám z nekončících obchodních válek se totiž přidal neočekávaný nárůst zásob ve Spojených státech, který umocnil převládající medvědí sentiment.



Cena ropy pod kritickou hranicí 60 USD/barel se samozřejmě nelíbí kartelu OPEC. Ten se včera prostřednictvím Saúdské Arábie snažil verbálně podpořit ropný trh, což dnes ráno pomáhá cenám dobýt část ztracených pozic. Dle Saúdů jsou totiž v případě pokračujícího poklesu cen na stole “všechny varianty”, jak zabránit jejich hrozícímu kolapsu. Z krátkodobého pohledu se bude jednat nejspíše o slovní intervence podobného ražení, avšak střednědobě - zvláště při zhoršujících se vyhlídkách na poptávkovou stranu trhu - by kartelu nezbývalo nic jiného, než na trhu reálně intervenovat (tj. omezit těžbu nad rámec červencové dohody).