Ranní glosa: Vstupujeme do německé recese?

Poslední čísla z Německa vyslala velice nepříjemný a jednoznačně negativní signál. Průmyslová produkce v červnu propadla o dalších 1,5 procenta meziměsíčně (meziročně o více než 5 %). Průmysl tak dokončil kvartál hrůzy, ve kterém kumulativně propadl nejvíce od roku 2012. Tedy od chvíle, kdy vrcholila finanční krize na periferiích eurozóny.Na rozdíl od konce roku 2018, kdy německý průmysl padal kvůli přechodu na nové emisní normy automobilek, je nyní propad o poznání hlubší a co hůř, nestojí za ním pouze auta, ale prakticky všechna průmyslová odvětví. Stávající čísla tak ukazují na propad německé ekonomiky ve druhém kvartále o 0,2 %. A naše modely ukazují kvůli zhoršujícím se náladám, slabému globálnímu obchodu a slabým objednávkám na propad i v kvartále třetím. Německo tak pravděpodobně vstupuje po necelých šesti letech opět do recese. Proto znovu zhoršujeme výhled na německý růst v tomto roce z 0,5 na 0,3 % a příští rok počítáme pouze s velice mírným odražením ode dna (růst o 0,8 %).Jinými slovy věříme, že startuje německá recese, která ovšem bude relativně mělká a ne příliš dlouhá. Proč ne rovnou Armageddon? Za prvé předpokládáme, že napětí spojené s obchodními válkami a brexitem bude eskalovat v druhé polovině tohoto roku. Ke konci roku by se tak mohl zastavit propad globálního obchodu, který s sebou dnes táhne dolů i německou “průmyslově-exportní mašinu”. Současně oproti roku 2013 (poslední recese) je míra nezaměstnanosti v Německu skoro poloviční a stále se drží poblíž historických minim. To posiluje odolnost německého spotřebitele, na kterého sice recese dopadne, ovšem asi o poznání méně než před šesti lety. A navíc se za posledních šest let výrazně vylepšilo hospodaření německé vlády (dluh klesl ze skoro 80 % HDP na 63 % HDP ). Kdyby ještě přituhlo, dočkáme se pravděpodobně rozpočtové expanze.I tak je třeba připravit se na to, že Německo bude v nejbližších kvartálech jednoduše slabé. Česká čísla (s výjimkou červnového průmyslu ) v tomto světle zatím stále vypadají jako z “jiného světa”. A potvrdí to nakonec příští týden i HDP za druhý kvartál (náš nowcast ukazuje na růst o 0,5 %). S blížícím se koncem roku bude ale německou recesi čím dál složitější odclonit a i ČNB pak bude pod rostoucím tlakem minimálně uvažovat nad poklesem úrokových sazeb