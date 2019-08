Ojetiny v ČR si své majitele najdou v rozmezí 27 až 86 dní, největší zájem je o Felicie

Zhruba jeden až tři měsíce stráví inzerované ojeté vozy v České republice čekáním na svého nového majitele. Průměrná čekací doba inzerovaného vozu tak činí 56,6 dne, do statistiky jsou však započítány například i velmi specifické vozy, které si hůře hledají majitele. Škodovky zmizí z inzerce v průměru za 48,7 dní. Celkem bylo v červenci na českém trhu nabízeno 107 072 automobilů , nejčastěji s cenou okolo 136 000 Kč a ve věku 9,9 roku. Vyplynulo to z kontinuálního monitoringu trhu ojetých automobilů mezinárodní sítí autocenter AAA AUTO

Statisticky jednoznačné prvenství co do nejnižší čekací doby si získala tuzemská Škoda Felicia. Ta si průměrně na svého kupujícího počká 27 dní, tedy necelý měsíc. Nutno je ovšem podotknout, že těchto vozů se aktuálně nabízí v ČR pouhých 165 kusů, a to i přes stále relativně vyšší zájem ze strany kupujících.