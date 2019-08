Datových schránek už je jeden milion

Jubilejní miliontá datová schránka byla zřízena 5. srpna 2019 ve 14:31. Stalo se tak po 10 letech a 1 měsíci od spuštění systému ISDS.

Informační systém datových schránek funguje od 1. července 2009 a od té doby přináší stále rostoucímu počtu uživatelů bezpečnou, rychlou a pohodlnou komunikaci, ušetřené peníze a čas.

Zřízení datové schránky je zdarma. Nejjednodušším způsobem je požádat o založení datové schránky na kontaktním místě Czech POINT. Pokud jde o datovou schránku zřízenou ze zákona, o její založení se žádat nemusí, je založena automaticky.

Ministerstvo vnitra jako správce a Česká pošta jako provozovatel neustále zlepšují Informační systém datových schránek. Ročně jsou realizovány desítky úprav ISDS.

Jednou z novinek je rozšíření možností přihlašování do datové schránky. Nasazení aplikace Mobilní klíč proběhlo v červnu 2019. Aplikace je určena pro mobilní zařízení (Android, iOS; telefony i tablety) pro bezpečné (vícefaktorové) a jednoduché (bez zadávání složitého jména/hesla) přihlášení do ISDS. O Mobilní klíč je mezi uživateli zájem, v současné době tento způsob přihlašování do datové schránky využívá již 32 tisíc uživatelů datových schránek.

Datové schránky v číslech (k 4. 8. 2019):

Uživatelé odeslali celkem již 676 milionů datových zpráv,

denně odešlou více cca 400 tisíc zpráv, měsíčně přes 8 milionů,

celkem již bylo zřízeno 1 mil. datových schránek orgánů veřejné moci, právnických osob, fyzických osob a podnikajících fyzických osob,

aktuální počet aktivních schránek je 864 tis.,

aktuální počet uživatelů je 1,4 mil.

Matyáš Vitík

tiskový mluvčí

Česká pošta, s.p.

606 111 060

vitik.matyas@cpost.cz