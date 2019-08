Nákupní horečka pokračuje (7.8.2019)

Rekordní zaměstnanost , solidní růst mezd a dobrá nálada podporují nákupní apetit českých spotřebitelů. V červnu tak obchodníci mohli vykázat další výrazný nárůst jejich tržeb v řadě. Tentokrát se jim výnosy zvýšily reálně ve srovnání s loňským červnem o 6,2 %.Největší nárůst tržeb jako už tradičně zaznamenaly internetové obchody, které se těší stále větší popularitě v ČR. Jejich dlouhodobý boom nebere konce a zřejmě bude ještě několik let pokračovat s tím, jak se mění preference českých spotřebitelů a expanduje nabídka eshopů do oblastí, které dříve stály stranou pozornosti.Z hlediska sortimentu nejvyšší přírůstky tržeb vykazují obchody s oblečením, zbožím pro volný čas a elektronikou. Tedy vše, co přichází na řadu v době, kdy se lidem vede dobře. Rostoucí životní úroveň podporuje nákupy tohoto zboží, nicméně v době recese či všeobecných obav jsou to první obchody, které pociťují odliv poptávky.Zajímavé je, že navzdory silnému růstu poptávky spotřebitelů v obchodech ceny moc nerostou. Meziročně se zvýšily jen o půl procenta, což je ve srovnání s téměř tříprocentní inflaci jen symbolický posun. Důvodem je přetrvávající boj mezi kamennými a virtuálními obchody, k nimž se stále ve větší míře přidávají i ty zahraniční. Česká inflace má tak své kořeny ve vyšších nákladech na bydlení a ve službách s ním spojených.Jestli o něco, kromě některých potravin, neměli letos v červnu spotřebitelé až takový zájem, jsou opět automobily. Tržby motoristického segmentu tak tentokrát propadly o 5,3 %.Nákupní apetit spotřebitelům vydrží i v dalších měsících. Předpokládáme však, že bude postupně slábnout s tím, jak domácnosti začnou vnímat – nikoliv nutně pociťovat – zhoršení celkové ekonomické situace. Spotřeba domácností nicméně zůstane jedním z hlavních motorů ekonomického růstu v letošním i v příštím roce.