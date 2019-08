Problémy kvůli manželce. Nečasovi hrozí trest za křivou výpověď

Bývalého premiéra Petra Nečase čekají zřejmě další problémy. Hrozí mu totiž vyšetřování za křivou výpověď. Podle webu iRozhlas.cz totiž státní zástupci zkoumají, zda nelhal při výpovědi v kauze Vojenského zpravodajství. Podle pravomocného rozsudku v případu expremiér účelově změnil svou výpověď, aby pomohl své manželce Janě Nečasové. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 nyní prověřuje, zda Nečas nespáchal trestný čin. "Podle našeho názoru jsou dány skutečnosti, které by se mohly považovat za podezření z trestného činu. Postoupili jsme to tedy jako podnět Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1. To ať si posoudí, jestli tam podezření je, či nikoliv," potvrdil iRozhlasu olomoucký státní zástupce Rostislav Bajger, který měl případ na starosti. Za nezákonné sledování bývalé manželky Petra Nečase Radky soudy pravomocně potrestaly jeho současnou ženu a tehdejší milenku Janu a další tři vysoce postavené zpravodajce. Za zneužití Vojenského zpravodajství uložil soud Janě Nečasové (dříve Nagyové) tříletý podmíněný trest a také desetiletý zákaz činnosti ve vedoucích funkcích státní správy.

Zpravodajci Ondrej Páleník, Milan Kovanda a Jan Pohůnek dostali podmíněné tresty v délce 2,5 let, 2 let a 20 měsíců a zákazy činnosti ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech na osm, sedm a šest let.

Rozsudky obvodního i městského soudu přitom upozorňují, že Nečas nevypovídal pravdu, aby svoji současnou manželku ochránil, tvrdí web. Expremiér totiž po zásahu policie na Úřadu vlády v médiích řekl, že o sledování své exmanželky nikdy nerozhodl ani o něm nevěděl.

U soudu však vypověděl, že si sledování sám objednal. Jako důvod uvedl to, že chtěl prověřit, zda jeho rodině nehrozí nebezpečí v souvislosti se zakázkou na stíhačky Gripen. Soud mu ale neuvěřil. "Jde o zcela nevěrohodné a účelové prohlášení, učiněné ve snaze pomoci své manželce – obžalované – vyhnout se odsouzení," stojí v pravomocném rozsudku Městského soudu v Praze.

O tom, zda bývalý premiér účelově změnil svou výpověď, rozhodne státní zástupce v nejbližší době. "Samozřejmě ten poznatek beru jako každý jiný se vší vážností, takže dospěju-li k závěru, že se podává podezření z trestného činu, tak to bez dalšího policejnímu orgánu postoupím," řekl iRozhlasu pražský státní zástupce Jan Lelek.

Advokát Petra Nečase Adam Černý údajně zatím o ničem neví. Situaci nechtěl komentovat ani samotný Nečas.

Připomeňte si kauzu v reportáži Televizních novin: