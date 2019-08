Cramer: 7 sektorů, které kupovat za obchodní války a pár těch, kterým bude lepší se vyhnout

Obchodní válka mezi USA a Čínou eskaluje a americký komentátor a autor populárních knih o investování Jim Cramer přináší dva seznamy: Výčet sektorů, do kterých investovat. A výčet těch, kterým se raději vyhnout.

Průmyslové konglomeráty, které podnikají po celém světě, ne pouze v Číně, obchodní válka zabolí, tvrdí Cramer. Platí to prý hlavně v Německu, kde se možná i dramaticky zpomalí vývoz aut do Číny. Takže automobilky jsou dost neinvestovatelné, to už ale podle bývalého manažera hedgeového fondu Cramera platí nějakou dobu.

Ránu podle něj utrží skoro všichni maloobchodní prodejci, protože množství dováženého zboží z Číny a levnější čínská měna nedokážou vyvážit náklady.

Technologie jsou také riziko. Nejvíce zasažené budou podle Cramera technologické firmy s největší tržní kapitalizací - Facebook, Apple, Amazon, Alphabet a Microsoft. V druhé vlně budou zasaženi králové cloudu jako Workday a Adobe. No a ve třetím kole čeká rána polovodičové firmy, které mají něco společného s chytrými telefony. Zde je potřeba připomenout, že Apple má za sebou úžasný kvartál, jenomže útlum v Číně by mohl být na spadnutí. A kam půjde Apple, tam půjdou i polovodiče.

Finanční společnosti také nesou riziko. Podle Cramera bývají často na ráně, když se v Číně něco utrhne, a obecně je tento vztah problematický.

Výrobci léčiv – také problémy. Jenom málo jich nese výnos přes 3 %, takže mají slabou výnosovou ochranu. Také to je snadný cíl pro americké demokraty. To samé platí pro společnosti zabývající se systematickou péčí o zdraví, které jsou stále levnější a levnější.

Fosilní paliva. Jednoduše persona non grata. Stejně tak cokoli, co se opírá o průmyslovou výstavbu, tvrdí Cramer.

Pro ty, co se po této čistce ptají, co by mohlo zafungovat jako bezpečný přístav nebo alespoň jako příležitost, nabízí Cramer následující:

1. Utility: Dominion Energy, PPL, Verizon a AT&T. Pěkná směska firem se zhruba 5% výnosem, říká Cramer. Zařadil by i American Electric Power, kdyby nesl více, 3% výnos ale investora podle něj krýt nebude.

2. Domácí (Cramerovou optikou americké) řetězce restaurací, nebo alespoň ty, které nemají expozici na Čínu, nebo přinejmenším ty, kterým se vedlo obzvláště dobře. A především ty, které mají možnost dovážky do domu. Důvodem je neskutečná agresivita americké dovážkové firmy DoorDashe, kterou se bude snažit otupit konkurenční Grubhub. Nejsnazší cesta? Yum Brands. Oznámil excelentní výsledky a zrychlení registruje po celém světě. Je ale potřeba rozlišovat, kromě Yum!Brands totiž existuje samostatná společnost Yum China, která funguje jenom v Číně. Dále tu je Chipotle Mexican Grill, který roste dvoucifernými čísly a pořád zrychluje. Žádná expozice na Čínu. McDonald's a Starbucks jsou už s otazníkem, takže lepší počkat. Restaurant Brands má 1000 míst v Číně a staví další. Tam je to těžké.

3. Fintech a hra s ním se možná posunula moc vysoko, se zbytkem trhu ale půjdou dolů. A opět, může to být skvělý tah, protože nemají expozici podobnou té, kterou má JPMorgan.

4. Akcie firem v obranném sektoru samozřejmě fungují, říká Cramer. V oblibě prý má L3Harris, protože to je nejvyšší tech z firem ve zbrojním průmyslu. Posunul se hodně nahoru, na startu ale nebyl dobře oceněn.

5. Jít to může také s akciemi ze sektoru zlata. Barrick Gold je hra s hodnotou. Agnico Eagle Mines je rústovou záležitostí.

6. Bydlení je tím, co těží z dramaticky nižších úrokových sazeb. Firmy DR Horton a Lennar mají kapacity na trhu startovního bydlení a jsou Cramerovými oblíbenci.

7. Globální potravinářské firmy a výrobce nápojů je možné koupit. Výnos Coca-Coly dokáže investora ochránit, domnívá se Cramer.

Zdroj: thestreet.com