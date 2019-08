Další komplikace na dálnici D1 na Vysočině. Řidiči jezdí jen jedním pruhem

Další obrovské dopravní komplikace čekají od úterý řidiče na dálnici D1. Na opravovaném mostě ve Velkém Meziříčí kvůli pokračující modernizaci silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu v každém směru a už od rána se tam kvůli tomu tvoří kilometrové kolony.

Dálnici D1 mezi Prahou a Brnem by se lidé v tomto týdnu měli raději vyhnout. Na nejvyšším dálničním mostu u nás - Vysočina nad Velkým Meziříčím - totiž postoupila modernizace do fáze, kdy se provoz nejméně na několik dní přesunuje do režimu 1+1. Tedy v obou směrech je veškerá doprava vedena pouze v jednom jízdním pruhu.

Znamená to jediné - kilometrové kolony a dlouhé zdržení. Třeba v úterý po ránu stála kolona kamiónů ve směru na Prahu už od Velké Bíteše. Dlouhá byla tedy skoro 20 kilometrů a ve směru na Brno zhruba 10 kilometrů. Ucpané byly i objízdné trasy.

Podobně to tady bude vypadat nejméně do čtvrtka. Pak se podle Ředitelství silnic a dálnic uvidí jak práce stavební firmy stíhají. O víkendech by se vždy mělo přes most jezdit alespoň ve dvou zúžených pruzích v obou směrech.

Celkově se mezi Prahou a Brnem dálnice D1 opravuje na 5ti úsecích - celkem tak řidiči popojíždějí v omezeních 52 kilometrů.