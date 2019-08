BoAML: Jestli Čína začne kupovat íránskou ropu, může cena klesnout na 20-30 USD za barel

Analytici Bank of America Merrill Lynch míní, že pokud by Čína prolomila americké ropné embargo vůči Íránu a obnovila by své dřívější masivnější odběry tamní ropy , mohlo by to přivodit pokles cen na světových trzích až směrem k 20-30 USD za barel.Analytici banky pro rok 2020 očekávají cenovou úroveň ropy kolem 60 USD za barel s tím, že zmíněná možnost je jedním z výrazných rizikových faktorů či možností.Pokud by Čína nerespektovala americké sankce vůči Íránu mohlo by to navíc přivodit dalekosáhlé politické a ekonomické důsledky.Dodávky íránské ropy na trhy v důsledku amerického embarga silně poklesly. V červnu loňského roku ještě 4. největší producent na světě vyvážel cca 2,5 milionu barelů denně. V květnu tohoto roku už to ale bylo pouze 875 000 mb a v červnu dokonce jen 550 000 mb. Více jak polovina vývozu přitom v posledních dvou měsících mířila do Číny.Podle analytiků banky minulý týden oznámené tarify a cla na čínské zboží ze strany USA sníží celkovou úroveň globální poptávky po ropě o cca 250 - 500 000 barelů denně. Úroveň poptávky e přitom v současné době klíčová pro celkovou cenotvorbu trhu v globálním měřítku. Pokud budou problémy kolem obchodní války dlouhodobějšího rázu a přetrvají do konce tohoto roku nebo dokonce do roku 2020, bude to vážným problémem pro stranu poptávky.Analytici v této souvislosti pracují se snahou prezidenta Trumpa po znovuzvolení do druhého funkčního období. Podle jejich názoru se bude Traump snažit držet v rámci předvolební kampaně relativně tvrdý a nesmlouvavý postoj vůči Číně.