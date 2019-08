Vědci hlásí průlom. Alzheimerovu chorobu dokážou odhalit o 20 let dříve

Vědci z Washingtonově univerzity hlásí nový průlom v boji s Alzheimerovou chorobou. Podle krevních testů by mohli lékaři nemoc odhalit dvacet let před jejím propuknutím. Nový objev může také pomoci nalézt účinnější lék na Alzheimera nebo zpomalit průběh choroby.

Odborníci z Washingtonovy univerzity v americkém St. Louis se zaměřili na boj s Alzheimerovou chorobou. Podařilo se jim vyvinout krevní test, díky kterému dokážou chorobu objevit dvacet let před jejími prvními příznaky.

Krevní test zkombinovali s genetickým testováním. Jejich výzkumu se účastnilo 158 lidí starších padesáti let. Úspěšnost byla až 94 %. Nová studie by podle doktorky Suzanne Schindlerové mohla urychlit také proces nalezení nového a účinnějšího léku na Alzheimerovu chorobu.

"Hodnota testu spočívá v identifikování lidí v počátku nemoci. Lidé by teoreticky pak nepokračovali v rozvoji demence. Musí se to samozřejmě prokázat, ale myslíme, že by to mohlo fungovat. K tomu však musíme mít dobrý test," uvedla pro Dailymail doktorka Schindlerová. Krevní testy by mohly také pomoci nemoc alespoň zpomalit.

Alzheimer je podle Eurostatu sedmou nejčastější příčinou smrti v Evropské unii. V roce 2016 na nemoc zemřely čtyři procenta Evropanů, tedy 219 tisíc lidí.

Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny se od roku 2013 do roku 2017 v České republice zvýšil počet lidí s chorobou o 41 procent. Počet se může podle pojišťovny navýšit i v dalších letech.