Jestřábi bankovní rady vymřeli (Tematické analýzy)

Česká národní banka podle očekávání ponechala na dnešním zasedání úrokové sazby beze změny. Nová prognóza byla revidována směrem nahoru ve všech ohledech. Tuzemské ekonomice se daří, s čímž souvisí i rychlejší inflace. Zahraniční rizika však přetrvávají a prognóza počítá se snížením sazeb v příštím roce. S tím však nesouhlasí guvernér Rusnok a preferuje spíše stabilitu sazeb v delším horizontu. My očekáváme, že sazby zůstanou beze změny ještě déle.

Česká národní banka dnes podle očekávání ponechala své úrokové sazby beze změny. Překvapením ale byla jednomyslnost rozhodnutí. Přitom v květnu hlasovali všichni členové bankovní rady pro zvyšování úrokových sazeb a ještě v červnu se našel jeden hlas pro další utahování. V srpnu však všichni jestřábi vymřeli a bankovní rada našla společnou řeč. Rizika prognózy jsou překvapivě mírně protiinflační. Hlavním důvodem je možnost výraznějšího zpomalení růstu poptávky hlavních obchodních partnerů. Nejistotou zůstává eskalace obchodních válek a do výčtu se opět vrátil neřízený brexit.

Nová prognóza počítá s o desetinu rychlejším růstem ekonomiky letos i v příštím roce. Odhad inflace byl obdobně zvýšen v obou prognózovaných letech směrem nahoru. Koruna již tradičně byla lehce poupravena vzhledem k současnému vývoji na trhu. Nová prognóza však i nadále počítá s výrazným posílením v nejbližších letech. Predikovaný vývoj úrokových sazeb však byl revidován směrem dolů v příštím roce. Pokud bychom tak brali doslova prezentovaná čísla, čekalo by nás jedno zvýšení úrokových sazeb v tomto roce a následně pokles v roce příštím.

Během tiskové konference však guvernér Jiří Rusnok v podstatě vyloučil striktní následování prognózy a preferuje spíše hladší průběh, tj. stabilitu úrokových sazeb v delším horizontu. Podle slov guvernéra je pravděpodobnost dalšího pohybu sazeb oběma směry vyrovnaná. Z našeho pohledu se tak nadále prohlubuje názorový příkop mezi prognostickým týmem a bankovní radou.

Na otázky ohledně nového makroekonomického modelu G3+ guvernér odpovídal spíše vyhýbavě. Mimo jiné však prohlásil, že starý model bude dále fungovat a rozdíly oproti novému modelu budou vyhodnocovány alespoň v nejbližších dvou letech.

Stabilita úrokových sazeb jako nejpravděpodobnější scénář

Ve druhé polovině roku předpokládáme oživení v Německu a s ním i v celé eurozóně, které by mělo vyrovnat slabší druhé čtvrtletí tohoto roku. Nicméně rizika vnějšího prostředí vnímáme obdobně jako ČNB směrem dolů. Domácí ekonomika však stále generuje silné proinflační tlaky a navíc se domníváme, že koruna nebude posilovat tak, jak ČNB ve své prognóze očekává. Navíc vidíme, že i model ČNB pro další čtvrtletí předpokládá mírné zvýšení sazeb. To nás vede k přesvědčení, že centrální banka ponechá sazby beze změny a to déle, než sahá prognózovaný horizont ČNB, tj. až do konce roku 2021.