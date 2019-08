Americká centrální banka poslala korunu dolů, českým řidičům zdraží benzín i nafta

Ceny pohonných v ČR v uplynulém týdnu stagnovaly. Benzín se tak stále prodává za cenu těsně pod 33 korunami za litr, zatímco nafta je přibližně o korunu levnější. Stagnace cen odráží primárně poměrně stabilní cenu ropy na světovém trhu.

Ropě v citelnějším zdražování brání vyhlídka další ztráty dynamiky světového hospodářství, k níž vede současné napětí mezi klíčovými ekonomikami, ať už jde o Spojené státy a Čínu nebo třeba Jižní Koreu a Japonsko. Globální hospodářské zpomalení je natolik znatelnou hrozbou, že ropa výrazněji nezdražuje ani v důsledku geopolitického napětí mezi USA a Íránem, ani v důsledku prodloužení období omezování těžby ze strany kartelu OPEC a dalších klíčových ropných producentů.

Během srpna je však třeba počítat s mírným zdražováním pohonných hmot v ČR z titulu oslabování koruny vůči americkému dolaru, v němž se ropa obchoduje. Koruna včera večer středoevropského času oslabila vůči dolaru do blízkosti svého více než dvouletého minima, na více než 23,20 za dolar. Americká centrální banka totiž sice snížila svoji základní úrokovou sazbu, a to o čtvrtinu procentního bodu. Snížení sazby ale šéf centrální banky USA, Jerome Powell, doprovodil rétorikou, která jej vykresluje spíše jako preventivní zásah, dost možná jednorázový, než nutně jako zahájení cyklu trvalejšího snižování sazeb.

Trhy, včetně těch s ropou, však sázely na to na to, že nezůstane právě je u jednoho snížení o čtvrtinu procentního bodu, pročež jsou navzdory snížení sazby – které by je teoreticky mělo povzbudit – spíše zklamány. Zájem tak opadá i o rizikovější druhy investic, které tak tak v reakci zaznamenávají propad, ať už se jedná obecně o americké akciové trhy nebo právě o českou měnu. Klesá také cena ropy, nicméně i tak je třeba příštím týdnu lze očekávat zdražení pohonných hmot v ČR o zhruba pět haléřů na litr.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND