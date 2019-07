Fed snížil úroky “jen” o čtvrt bodu a neslíbil nic navíc (komentář ekonoma)

Americká centrální banka ignorovala apely prezidenta USA Donalda Trumpa, aby snížila oficiální úrokovou sazbu o pořádný kus, a zredukovala ji “jen” o čtvrt procentního bodu. Fed sice zároveň s okamžitou platností ukončil restriktivní prodeje dluhopisů ze své bilance, avšak tento ekonomice a trhům nápomocný krok kompenzuje pohled strukturu hlasování členů FOMC. Dva jestřábi hlasovali pro ponechání úrokových sazeb beze změny a nenašel se nikdo, kdo by zvedl ruku pro snížení o 50 bazických bodů což si před zasedáním přála nemalá část trhu.

To však nebylo vše. Skutečnou ranou pro trhy, které byly nastaveny na relativně holubičí poselství Fedu, bylo vysvětlení ze strany šéfa centrální banky J. Powella, že snížení o 25 bazických bodů je třeba chápat jako doladění měnové politiky uprostřed hospodářského cyklu. Tato neopatrná věta nepochybně musela vyvolat na finančních trzích dojem, že jde o jednorázovou akci, a nikoliv začátek dlouhého cyklu snižování úrokových sazeb. Powell přitom na tiskové konferenci dále zdůrazňoval, že redukce sazeb o 25 bazických bodů je fakticky “pojistkou” proti dalšímu zhoršování globálního výhledu, přičemž dodal, že nevidí důvody, proč by expanze americké ekonomiky neměla pokračovat.

Federal Reserve Chairman Jerome Powell announced the central bank will lower interest rates for the first time since the Great Recession in 2008 to help stave off the possibility of an economic downturn https://t.co/btgE0Yj5GJ pic.twitter.com/5gsMaB6LJ2