Brexit 'update': Johnson chce nejpíše vyvolat předčasné volby

Boris Johnson začal objíždět zemi. Včera se setkal ve Walesu s farmáři a ptal se jich na jejich názor na brexit (samozřejmě tak, aby o tom informovala média). Řada britských komentátorů v tom vidí začátek volební kampaně. Podle nich totiž může být nyní Johnsonova taktika vyžadovat po EU ústupky, které nemůže EU splnit, a pak vyvolat předčasné volby. A doufat, že jeho charisma zapůsobí na voliče.



Tomu by nasvědčoval i včerejší Johnsonům postoj, že nezačne jednat s EU, dokud ta neotevře znovu brexitovou dohodu. Což EU jen těžko udělá.



Hrozba tvrdého brexitu tak stále stoupá, nicméně možných řešení je stále ještě celá řada.





Libra včera oslabila, když se dostala zhruba na hladinu EUR/GBP 0,92. A vzhledem k pokračující rétorice Johnsona to vypadá, že by lehce nad hladinou 0,90 měla libra být i nadále. V tomto ohledu ale stále není v kurzu zachycen tvrdý brexit. Ten by pravděpodobně oslabil libru ještě více směrem k hladině EUR/GBP 1,0.



Jiří Polanský, makroekonom České spořitelny