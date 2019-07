Je to tak jednoduché. A zároveň nám to moc nejde

V ekonomii máme dlouhou řadu případů, kdy teorie hovoří celkem jasně a logicky. A zároveň je dost těžké jí podobně lehce převést do praxe. Jedním z příkladů není nic menšího než monetární politika. Základní přístup by měl být jednoznačný: Za prvé, ekonomika má nějaký potenciál – je schopná vyrobit nějaký objem zboží a služeb s tím, že jsou na jednu stranu využity všechny zdroje, na stranu druhou se hospodářství nepřepaluje, neroste inflace a nerovnováhy. Za druhé, centrální banka nastavuje monetární politiku (tedy zejména sazby) tak, aby se ekonomika dostala na tento potenciál.



Dosažení tohoto hladkého přistání na potenciál je ovšem v praxi často nedostižným svatým grálem a to z mnoha důvodů. Potenciál je pouze odhadován, navíc se neustále mění s tím, jak se mění produktivita, populace, technologie a tak dále. Ekonomika na nastavení monetární politiky reaguje se zpožděním a navíc pokaždé jinak. A ekonomickou aktivitu vedle monetární politiky v daný čas ovlivňuje celá řada dalších proměnných a šoků, mnohdy nečekaných. V nejhorším případě se tak centrální banka snaží dostat se na špatně odhadnutý potenciál politikou, na kterou ekonomika reaguje jinak, než se předpokládá. A do toho všeho padají nečekané šoky.



Nicméně výše uvedený rámec je stále to nejlepší, co máme. Dolaďovat jej můžeme například konceptem neutrálních sazeb – tedy sazeb, které by v principu měly být právě v souladu s potenciálem. O těchto sazbách a odhadech jejich výše se samozřejmě živě diskutuje ve Spojených státech, ale mě zaujala analýza Alfreda Coutina, který působí v Moodys jako šéf výzkumu pro Latinskou Ameriku.





Coutino se ve své studii zaměřuje na ekonomiku povětšinou stojící naprosto mimo globální pozornosti, ale o to je v uvedeném kontextu možná zajímavější. Následující graf ukazuje odhadovanou produkční mezeru v Chile. Tedy pokrizový vývoj rozdílu mezi produktem skutečným a produktem potenciálním. Po roce 2008 se chilská ekonomika (stejně jako dlouhá řada dalších) propadla do situace značně nevyužitých zdrojů. Tedy mimo jiné vysoké nezaměstnanosti a z toho plynoucího nemalého utrpení. Pak se ekonomika začala na čas naopak přepalovat, načež opět padla do stavu nevyužitých zdrojů.Celkově je pak na grafu pozoruhodné zmenšování oněch vln, což je v podstatě ideální stav z reálného světa – na potenciálu se kvůli zmíněným důvodům a nikdy nekončící řadě pozitivních a negativních exogenních šoků nikdy pevně držet nebudeme. Naším cílem by ale měly být co nejrychleji se zmenšující fluktuace kolem něj.Zdroj: MoodysJak to bylo s chilskou monetární politikou? Druhý graf ukazuje, jak se podle odhadů ekonoma vyvíjel rozdíl mezi skutečnými reálnými sazbami a sazbami neutrálními. I zde je zřejmá „dostřednost“ celého pohybu:Podotýkám, že uvedená studie se nezabývala tím, jak je chilská monetární ekonomika postupně dolaďována a ekonomická aktivita se sice s vlnami, ale přece jen nastavuje na potenciál. Jejím cílem bylo poukázat na to, jak ošemetné je nastavovat monetární politiku na přímo nepozorovatelných proměnných, jejichž odhad se v čase mění (tedy to, co jsem zmínil v úvodu).Já vedle výše uvedeného jen podotýkám, že podobné sice postupné, ale soustavné nastřelování se na potenciál je takové snad realistické maximum, v které bychom mohli doufat u celé světové ekonomiky (nebo třeba u Spojených států). Což by vlastně nebylo nic jiného, než návrat/pokračování takzvaného Velkého uklidnění – viz následující graf: