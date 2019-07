Skandinávské nové peníze a nedostatek privátních bankéřů

Pokud dělá sekci správy majetku v bance Nordea něco radosti (a také starosti), je to narůstající počet bohatých klientů ve Skandinávii. Divize se tak nachází ve zcela odlišné situaci než jiná oddělení v bance, která plošně ruší 6000 pracovních míst. Klíč? Přijmout více privátních bankéřů, říká Snorre Storset, který divizi se 340 miliardami USD ve správě šéfuje.

Pokud jde o lidi s velkým objemem finančních prostředků k investicím, má jich Norsko skoro stejně jako Saúdská Arábie a Kuvajt. Ve Švédsku, které má 10 milionů obyvatel, žije stejně bohatých lidí jako v Mexiku se 130 miliony obyvatel.

Skandinávským investorům hodně pomohly záporné úrokové sazby, které přifoukly hodnotu jejich bydlení a firmám zajistily levný zdroj financování. Hodně těchto nových bohatých teď přemýšlí o tom, kam investovat.

Ve Švédsku se nyní nachází hodně úspěšných podnikatelů, kteří vybudovali relativně rychle velký majetek. “Jsou to do velké míry nové peníze,” říká Storset, který přijal už na 25 nových privátních bankéřů.

Nejbohatší ekonomikou v regionu je Norsko. Vztah k privátnímu bankovnictví má ale jenom třetina potenciálních klientů. Většina investuje do nemovitostí, nebo má peníze na účtech. Diverzifikované portfolio má jen málokdo.

“To, co pozorujeme především v Norsku a ve Švédsku, je obecně velký potenciál v privátním bankovnictví. Jsou to dva z nejrychleji rostoucích trhů v Evropě,” uvedl Storset podle agentury Bloomberg.

Nordea podobně jako jiné velké banky spoléhá na to, že peníze bude vydělávat správa aktiv. Dáno je to i okolnostmi, konkrétně zápornými úrokovými sazbami, které se zakously do příjmů z tradičního bankovnictví.

Do divize správy aktiv a majetku jí ve druhém čtvrtletí přiteklo 3,8 miliardy EUR v čistém vyjádření. V předešlém čtvrtletí to byla jedna miliarda EUR. Předtím ale pět kvartálů za sebou peníze odtékaly. Správa majetku je nyní ovšem nejziskovější divizí banky Nordea z pohledu kapitálu, který tato banka alokuje a Storset očekává, že čistý příliv bude pokračovat.

Vývoj akcií banky Nordea za posledních 5 let k pátku 26. července ukazuje graf. Titul ne burze ve Stockholmu letos zatím klesl zhruba o 16 %.

Zdroj: Bloomberg, Patria.cz