Tento týden nabídne dividendy od Goodyear, Pfizer, Citigroup, Morgan Stanley a spousty dalších

Přelom do druhé poloviny prázdnin přinese v týdnu na Wall Street pokračování výsledkové sezóny, která zatím napomáhá držet trhy u maxim. Zraky investorů budou jistě směrovat na čísla od společnosti Apple Inc. (AAPL), ale i hned od dalších 5 zástupců z indexu DJIA, jako Exxon Mobil Co. (XOM), Chevron Co. (CVX), Procter & Gamble Co (PG), Verizon (VZ) a General Electric (GE). Zmínit lze ale také očekávané reporty od dalších gigantů jako například Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), Altria Group Inc (MO), Baidu Inc (BIDU), QUALCOMM, Inc. (QCOM) či General Motors (GM). Z hlediska stanovených rozhodných dnů pro nárok na dividendu pak bude oproti minulému týdnu živěji. Daný termín totiž stanovilo téměř 200 společností.

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Rozhodný den pro nárok na dividendu lze v týdnu nalézt u řady finančních institucí. Zmínit totiž lze akcie Ally Financial (ALLY), Synchrony Financial (SYF), Union Bankshares (AUB), Citigroup (C) či Morgan Stanley (MS). Tedy tituly, u nichž se obvykle dividendový výnos pohybuje okolo 3 %. Ze zmiňovaných jsou v tomto ohledu nejlépe akcie Morgan Stanley (MS) s indikativním výnosem 3,15 %. Banka oproti předchozímu čtvrtletí navýšila dividendu o 5 centů na 0,35 USD. Titul se s nárokem bude obchodovat naposledy dnes.

Ještě o něco výraznější dividendový výnos nabízejí akcie Pfizer (PFE), tedy farmaceutický zástupce v indexu DJIA. Výrobce přípravků jako Olynth či Viagra rozdělí akcionářům stejně jako v minulém čtvrtletí požitek 0,36 USD. Titul se s nárokem na aktuální bude obchodovat naposledy ve středu.

O den dříve pak končí možnost koupit s nárokem na aktuální dividendu, opět ve výši 0,68 USD, akcie výrobce hraček Hasbro (HAS). Titul nyní indikuje dividendový výnos necelých 2,8 %.

Podstatně lépe jsou na tom z hlediska dividendového výnosu akcie producenta pneumatik Goodyear Tire & Rubber (GT), když výnos překračuje 4,2 %. Firma přitom vyplácí dividendu 0,16 USD.

Z velkých známých firem se z hlediska výše dividendového výnosu (téměř 4,9 %) zdají být v tomto týdnu nejatraktivnější akcie Kinder Morgan (KMI). Provozovatel ropovodů a plynovodů akcionářům vyplatí čtvrtletní požitek opět ve výši 0,25 USD. S nárokem na ten aktuální se budou obchodovat naposledy dnes, když ex-date je stanoven na 30. července.

Nalézt lze v týdnu opět i tituly indikující dvouciferný dividendový výnos. Lídrem se v tomto směru zdají být s 14,6 % akcie VOC Energy Trust (VOC).



K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.

Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 26.7.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr příp. mm.dd.rrr

Závěrem snad jen dodat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.